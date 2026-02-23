بقيادة رجل أعمال إسرائيلي .. مجلس السلام يبحث استخدام عملة مستقرة لقطاع غزة

أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم، 23 فبراير، أن ما يُسمى بـ"مجلس السلام"، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، يدرس إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي في غزة.

ويهدف هذا المشروع، بقيادة رجل الأعمال الإسرائيلي ليران تانكمان، إلى تخفيف أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع على المشروع لصحيفة فايننشال تايمز: "لن تكون هذه عملة خاصة بغزة أو عملة فلسطينية جديدة، بل وسيلة تُمكّن سكان غزة من إجراء معاملاتهم الرقمية".

لا يزال المشروع في مراحله الأولية، لكن مصادر مطلعة أخبرت فايننشال تايمز أنه من المتوقع أن تكون العملة مرتبطة بالدولار الأمريكي ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم طرح هذه العملة في المنطقة.

تتضمن هذه المبادرة التعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المؤلفة من 14 عضوًا، ومكتب الممثل السامي، برئاسة نيكولاي ملادينوف، واللذان يعملان مع مجلس السلام.

ووفقًا للتقرير، يُناط بالمجلس واللجنة الوطنية لإدارة غزة تحديد الإطار التنظيمي وآليات الوصول إلى العملة الرقمية المستقرة.

وقد تحدث تانكمان، الذي يعمل مستشارًا غير مدفوع الأجر لمجلس السلام، مؤخرًا في اجتماع للمنظمة في واشنطن، موضحًا أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تعمل على بناء "بنية تحتية رقمية آمنة، ومنصة مفتوحة تُمكّن من المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية والتعليم الإلكتروني والرعاية الصحية، مع منح المستخدمين تحكمًا كاملًا في بياناتهم".