فلسطين تبحث مع الصحة العالمية تسريع إدخال المساعدات إلى غزة

بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، بحضور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم خريشي، تطورات الأوضاع الصحية في فلسطين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وسبل تعزيز التعاون، وضمان إدخال الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، ودعم الكوادر الصحية واستمرار الخدمات الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المباحثات جاءت على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان.

وأعربت الوزيرة الفلسطينيةـ خلال المباحثات - عن تقديرها لمواقف المنظمة الداعمة للحقوق الصحية للشعب الفلسطيني ومساهماتها الهامة، محذرة من محاولات تقويض عمل آليات الأمم المتحدة بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والانتهاكات المتصاعدة بحقها، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت أن هناك آلاف المرضى ينتظرون الإجلاء الطبي، لا سيما مرضى السرطان والحالات الحرجة، وثمنت جهود المنظمة في تسهيل إجلاء عدد من المرضى.

وشددت على ضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض وسوء التغذية، وما لذلك من آثار خطيرة في الأطفال والصحة العامة للأجيال المقبلة.

وأشارت شاهين إلى أن اللجنة الوطنية المختصة لم تتمكن من مباشرة عملها بسبب منع الاحتلال دخول أعضائها، إضافة إلى منع 37 منظمة إنسانية من العمل في الأرض الفلسطينية، ما يتطلب تحركا جديا دوليا.

كما رحبت بتمرير معاهدة الجائحة العالمية، مؤكدة أهمية القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للمنظمة بشأن فلسطين، ودورها في تعزيز حضور القضية الفلسطينية دولياً، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الصحة.

ومن جانبه، أكد غيبريسوس أن المنظمة تتابع من كثب معاناة الشعب الفلسطيني، وتكثف جهودها للضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وأنه لا يمكن استخدام التجويع أو منع الدواء سلاحا، واصفا الدمار في قطاع غزة بأنه غير مسبوق وهائل، واعتبر أن إعادة تأهيل القطاع الصحي ستتطلب وقتاً وجهداً كبيرين للعودة إلى حالتها السابقة المتهالكة، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح الذي يعيق تحقيق تقدم ملموس، رغم وجود بعض التحسينات الطفيفة.

وشدد على دعم المنظمة لوكالة (الأونروا)، مؤكداً أنه لا بديل عنها، معربا عن رفضه لأي تدخل في قرارات المنظمة، التي اعتمدت آلية مستقلة لضمان استمرارية تمويلها بعيداً عن الضغوط السياسية.

وفيما يتعلق بالإجلاء الطبي، أشار إلى زيادة طفيفة في أعداد الحالات التي تم إجلاؤها، وتركز المنظمة على نقل المرضى إلى الضفة الغربية بدلاً من الخارج.

ومن جهته، أوضح السفير خريشي أن نحو 20 ألف شخص بحاجة إلى إجلاء فوري، وطالب بتكثيف الضغط للسماح بدخول الأطباء العالقين في مصر والأردن.

واتفق الجانبان -في ختام اللقاء- على مواصلة التنسيق لدعم النظام الصحي الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، مع التأكيد أن الحل سياسي يضمن سلاماً عادلاً وشاملاً في المنطقة.