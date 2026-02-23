بسبب الأمطار الغزيرة.. نفوق "حمار" صعقًا بالكهرباء في شبرا النملة بالغربية.. صور

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم الاثنين نفوق حمار صعقاً بعد ملامسته لأحد أعمدة الكهرباء بالقرية عقب فترة سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة صباح اليوم .

تفاصيل الواقعة



حيث فوجئ الأهالي بنفوق الحمار بعد ملامسته مباشرة للعامود وقاموا علي الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية وتم عمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نفوق حمار



وطالب الأهالي بتدخل مسئولي شركة الكهرباء لعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء بالقرية وعزلها حفاظاً علي حياتهم من الخطر الذي تشكله هذه الأعمدة وخاصة أثناء فترة سقوط الأمطار.