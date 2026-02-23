قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب الأمطار الغزيرة.. نفوق "حمار" صعقًا بالكهرباء في شبرا النملة بالغربية.. صور

نفوق حمار بطنطا
نفوق حمار بطنطا

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم الاثنين نفوق حمار صعقاً بعد ملامسته لأحد أعمدة الكهرباء بالقرية عقب فترة سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة صباح اليوم .

تفاصيل الواقعة 


حيث فوجئ الأهالي بنفوق الحمار بعد ملامسته مباشرة للعامود وقاموا علي الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية وتم عمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

نفوق حمار 


وطالب الأهالي بتدخل مسئولي شركة الكهرباء لعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء بالقرية وعزلها حفاظاً علي حياتهم من الخطر الذي تشكله هذه الأعمدة وخاصة أثناء فترة سقوط الأمطار.

اخبار محافظة الغربية نفوق حمار صعق كهربائي هطول الأمطار الغزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة هاجر

متى نزلت الكتب السماوية وكم عدد أنبياء بني إسرائيل؟ أحمد عصام فرحات يرد

فضائل شهر رمضان

فضائل شهر رمضان.. 22 مكافأة ربانية لمن صامه إيماناً واحتساباً

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: الصوم سرّ بين العبد وربه واختصه الله بعظيم الجزاء والتشريف

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد