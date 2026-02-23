الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية

عرضت الصومال تجديد اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى موانيها ومطاراتها لأغراض عسكرية، في ردٍّ على اقتراح مماثل من إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وقال علي محمد عمر بلعد، وزير الدولة للشئون الخارجية، ردًّا على أسئلة: "يربط الصومال والولايات المتحدة إطار تعاون طويل، بما في ذلك اتفاقية عام 1980 بشأن الوصول إلى الموانئ والمطارات لأغراض عسكرية أمريكية.

وعرضت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا تجديد الاتفاقية، التي لا تزال القناة المناسبة والقانونية لأي تعاون أمني".

وتسعى قوى أجنبية، من بينها الولايات المتحدة، إلى تعزيز التعاون العسكري مع الصومال، مدفوعةً بموقعها الاستراتيجي على مدخل البحر الأحمر وقربها من اليمن.

وفي العقود الأخيرة، تركز التعاون الأمريكي مع الصومال على عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ومقاتلي داعش.