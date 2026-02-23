استعدادات مكثفة في الإسكندرية تحسبًا لأمطار رعدية ونشاط رياح

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، من داخل مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موجهاً برفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والجهات المعنية، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، يصاحبها نشاط للرياح.

وكلف المهندس أيمن عطية جميع رؤساء الأحياء والأجهزة الميدانية بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية التامة بكافة المحاور الحيوية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

كما شدد سيادته على المسئولين بمركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن نشاط الرياح، موجهًا بضرورة التدخل السريع حيال أي طارئ لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين تعمل على مدار ٢٤ ساعة وهي كالتالي:

* الخط الساخن ١١٤ من التليفون الأرضي.

* أرقام غرف العمليات: (٤٢٣٤١٣١ - ٤٢٣٤١٣٢ - ٤٢٣٤١٣٣ - ٤٢٣٤١٣٤ - ٤٢٣٤١٣٥ - ٤٢٣٤١٣٦ - ٤٢٣٤١٣٧) من أي محمول.

* الخط الساخن لشركة الصرف الصحي ١٧٥.

* الخط الساخن لشركة مياه الشرب ١٢٥.