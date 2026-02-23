قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
زيارة الرئيس السيسي لجدة.. لقاء مرتقب مع بن سلمان والقضية الفلسطينية والملف اليمني على رأس جدول الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح

حكم من أفطر على أذان الراديو
حكم من أفطر على أذان الراديو
عبد الرحمن محمد

تداول الكثير من الصائمين تساؤلات حول مدى صحة الإفطار عند سماع أذان المغرب الذي تبثه محطات الراديو والتلفزيون، خاصة في ظل اختلاف التوقيتات بين المحافظات. واستعرضت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي حكماً شرعياً مفصلاً يحسم هذا اللبس ويحدد المعيار الحقيقي لصحة الصيام.
العبرة بغروب الشمس لا بالأذان
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن مدفع الإفطار وأذان المغرب يمثلان علامتين ظاهرتين على غروب الشمس، مؤكدة أن الفطر للصائم شرعاً يكون بتحقق غروب الشمس فعلياً؛ فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. 

وشددت الفتوى على أنه لا يجوز الإفطار قبل غروب الشمس، حتى في الحالات التي قد يؤذن فيها المؤذن خطأً للمغرب أو يُطلق مدفع الإفطار بطريق الخطأ قبل الوقت المحدد، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].


وأكدت الدار أن العبرة الأساسية هي غروب الشمس وليست بمجرد سماع الأذان أو المدفع، مستدلة بما ورد عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (أخرجه البخاري).
وجزمت دار الإفتاء بضرورة اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية لتحديد أوقات الصلوات، ووصفته بأنه تقويم صحيح وثابت بإقرار المتخصصين، ولا يجوز تجاهل العمل بهذه الأوقات التي يحددها أهل الاختصاص؛ لأنها ترتبط بمواقيت العبادات وتُبنى عليها أحكامها الشرعية. 

كما دعت الدار إلى نبذ الآراء التي تفرق صفوف الأمة ولا تستند إلى علم أو أصل صحيح.
وفي تفاصيل الفتوى، أشارت الدار إلى أن الأمور العلمية يُرجع فيها دائماً إلى أهل العلم والاختصاص، وهم "أهل الذكر" الذين أمر الله بالرجوع إليهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
وأوضحت أن الشرع الشريف ضبط أوقات الصلاة من خلال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، وقد فهم علماء الفلك والمختصون في المواقيت هذه العلامات والمعايير الشرعية فهماً دقيقاً، ووضعوها في الاعتبار وضبطوها بمعايير العصر الفلكية الحالية، ووقّتوها توقيتاً دقيقاً يزيل أي لبس حول وقت الإفطار الصحيح.

خلاص الفتوى 
أكدت الأحكام الفقهية أن الخطأ في تناول المفطرات بعد دخول وقت الفجر أو قبل غروب الشمس الفعلي يُعد مؤثراً بشكل مباشر في صحة الصيام.

 وأوضحت الفتاوى أنه إذا لم يمسك الصائم عن الطعام والشراب مع تحقق دخول وقت الفجر، فإن صومه يفسد شرعاً ويجب عليه الانتباه لتقدير الوقت بدقة.

​وفيما يخص من أكل بعد الفجر ظانّاً عدم طلوعه، أو أكل قبل غروب الشمس ظانّاً غروبها (كاعتماده على أذان الراديو بتوقيت مختلف عن محل إقامته) ثم تبيَّن له وقوع الخطأ، فإن عليه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاء. ويستند هذا الحكم إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أنه "لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه"، مما يستوجب على المسلم التحري الدقيق لمواقيت بلده وتجنب الاستناد إلى مصادر توقيت تخالف موقعه الجغرافي لضمان سلامة عبادته.

 

دار الإفتاء أذان المغرب الإفطار في رمضان الراديو أحكام الصيام السحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك

قبل مواجهة زد.. إعلامي لجماهير الزمالك: وجودكم بيعمل فرق كبير

محمد عواد

محمد عواد يخضع للتحقيق في الزمالك.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

جماهير الأهلي

تفاصيل زيارة وفد الأهلي لـ«لايبزيج الألماني»

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد