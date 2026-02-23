رامز جلال: خلصت صفقات للأهلي مهولة من غير عمولة

قال رامز جلال خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “رامز ليفل الوحش”، والتي اوقع ضحيتها أحمد زيزو لاعب الأهلي: “كل صفقات الأهلي في السنوات الأخيرة اتولدت هنا، ونادر شوقي وتامر النحاس وعدلي القيعي عارفين مين أنا.. أنا اللي خلصت الصفقات المهولة وما خدتش جنيه عمولة”.

وواصل جلال: “وزي ما علمنا صالح سليم، نخدم الأهلي وما ناخدش مليم، كهربا مضى رغبة وأنا بكهربه، وإمام عاشور أعلن موافقته وأنا بعذبه”.

رامز ليفل الوحش

وحَلَّ اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيف “خامس حلقات” برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

وتعرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والإثارة، من أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.