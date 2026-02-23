بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج

خصصت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة اليوم من برنامج " خيركم سابق" المذاع على قناة " النهار"، من أجل توفير جهاز عروسة لـ 10 فتيات .

وقالت ريهام سعيد :" انهاردة معانا حلقة سعيدة لإننا هنقدم جهاز لعدد من العرايس وإحنا بنشارك بهدية صغيرة جدا من جهاز العرايس ".



واكملت ريهام سعيد :" باندا الخير يقدم جهاز العرايس وهيفرح عدد من الفتيات على مستوى الجمهورية ".

وفاجأت ريهام سعيد عروسة، وقامت بتقديم جهاز العروسة لها، وقامت بإعداد زفة بالطبل والمزمار للاحتفال مع العروسة.



ودخلت العروسة في نوبة بكاء على الهواء بعد تقديم الهدية لها ، قائلة :" انا كنت محتاجة الجهاز ده عشان اخلص الجوازة ".

