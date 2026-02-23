اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سموحة مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

وتعد مباراة الغد، هي المواجهة رقم 35 التي تجمع بين الأهلي وسموحة، حيث سبق وتواجها معا في 34 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 34 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وحضر التعادل في 9 مباريات بينما تلقى الأهلي الهزيمة في 6 مباريات.

وأحرز لاعبو المارد الأحمر في مرمى الجونة 54 هدفا، فيما تلقت شباكه 28 هدفا.

ويعد عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف، متصدرًا قائمة المسجلين في مباريات الأهلي وسموحة عبر تاريخ اللقاءات.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري المصري.