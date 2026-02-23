قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

براتب 10 آلاف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل بطرح عدد من فرص العمل الجديدة للشباب، بالتعاون مع شركة كبرى تعمل في مجال صناعات التعبئة والتغليف، بهدف تلبية احتياجاتها في القطاعات الفنية والإنتاجية والتسويقية.

فرص العمل

تفاصيل الوظائف المتاحة

أوضحت الوزارة أن الدفعة الجديدة تضم 17 وظيفة موزعة على عدة تخصصات، وجاءت كالتالي:

فني كهرباء كنترول، مطلوب لشغل وظيفة واحدة براتب شهري يصل إلى 10000 جنيه، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

فني صيانة ميكانيكية، عدد 2 وظيفة، براتب يتراوح بين 9000 و10000 جنيه وفقا للخبرة، على ألا تقل عن 5 سنوات.

عامل إنتاج، عدد 6 وظائف، براتب 7500 جنيه شهريا.

عامل نظافة، عدد 3 وظائف، براتب 7500 جنيه.

مندوب مبيعات، عدد 5 وظائف، براتب أساسي 7000 جنيه، بالإضافة إلى عمولات تحدد وفقا لحجم المبيعات.

المؤهلات المطلوبة

أشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، بحسب طبيعة كل وظيفة، مع الالتزام باشتراطات الخبرة في التخصصات الفنية المطلوبة.

فرص العمل

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف التوجه مباشرة إلى مقر الشركة في 17 شارع المتحف الزراعي بالعجوزة، أو التواصل عبر الهاتف على الرقم 01026566342، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

وظائف خالية تعلنها وزارة العمل 

وأعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف لشهر فبراير 2026، عن إتاحة 52 فرصة عمل بمحافظة السويس، للعمل بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في إدارة وتجهيز الهايبر ماركت، وذلك برواتب تنافسية ومزايا تأمينية متنوعة.

التخصصات المطلوبة

تضمنت الوظائف المتاحة 52 فرصة موزعة على النحو التالي:

10 كاشير.
10 منسق ممرات.
5 بائع خضار وفاكهة.
5 شيف خباز.
5 شيف جزار.
4 شيف أجبان.
4 مبيعات أجهزة.
4 موظف استعلامات.
4 فرد أمن.
1 فني صيانة.

فرص العمل

الشروط والرواتب

أوضحت النشرة أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة كل وظيفة، على أن يتراوح سن المتقدم بين 30 و35 سنة، مع اشتراط خبرة لا تقل عن سنة.

وتبدأ الرواتب من 7000 جنيه وتصل إلى 9000 جنيه شهريا، مع زيادتها وفقا لمستوى الخبرة والكفاءة.

المزايا المقررة

يحصل المقبولون على تأمين طبي عائلي، وتأمين اجتماعي، إضافة إلى يومين إجازة أسبوعيا.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقدم التواصل عبر الهاتف على الرقم 01019229598، أو التوجه إلى مقر المقابلات في سيتي سنتر المعادي بشارع المعراج.

فرص العمل وزارة العمل فرص العمل الجديدة للشباب وظائف

