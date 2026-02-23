الوجه الجديد محمد حماد يتألق في الحلقه السادسه من رأس الأفعى

نجح محمد حماد في أن يضع بصمته الخاصة داخل أحداث مسلسل «رأس الأفعى»، من خلال تجسيده لشخصية أحمد، خطيب النقيب نورا التي تؤديها كارولين عزمي، حيث قدمها بحس إنساني رفيع بعيدًا عن المبالغة أو الأداء التقليدي.

واستطاع محمد حماد أن يعكس حالة الصراع الداخلي التي يعيشها أحمد بين مشاعره الصادقة تجاه نورا وبين تعقيدات الواقع الذي يحيط بهما، فظهر متزنًا في انفعالاته، صادقًا في نظرته، ومقنعًا في كل مشهد جمعه بها، ما أضفى على الشخصية عمقًا وجعلها قريبة من الجمهور.

كما تميز أداؤه بالهدوء والثقة، وهو ما منح الشخصية مصداقية كبيرة داخل السياق الدرامي المشحون بالأحداث، ولم يعتمد محمد حماد على الحضور الظاهري فقط، بل اشتغل على التفاصيل الصغيرة في لغة الجسد ونبرة الصوت، فنجح في رسم ملامح شاب يحمل مسؤولية عاطفية حقيقية ويواجه اختبارات صعبة.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.