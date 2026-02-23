ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف

اعتلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه الصعب على سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة، ليتقدم إلى المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة من العدد ذاته من المباريات.

في المقابل، يحتل الزمالك وبيراميدز المركزين الثالث والرابع برصيد 34 نقطة لكل منهما، مع أفضلية لهما بخوض 16 مباراة فقط، ما يبقي الصراع مفتوحًا على قمة الترتيب خلال الجولات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الحالية مواجهتين مرتقبتين؛ حيث يلتقي الزمالك مع زد في لقاء يسعى خلاله الأبيض لحصد ثلاث نقاط لمواصلة مطاردة الصدارة، بينما يخوض بيراميدز مواجهة قوية أمام غزل المحلة ضمن سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 19:

1- الأهلي: 36 نقطة (17 مباراة)

2- سيراميكا كليوباترا: 35 نقطة (17 مباراة)

3- الزمالك: 34 نقطة (16 مباراة)

4- بيراميدز: 34 نقطة (16 مباراة)

5- وادي دجلة: 27 نقطة (18 مباراة)

6- المصري: 26 نقطة (16 مباراة)

7- زد: 25 نقطة (17 مباراة)

8- سموحة: 25 نقطة (18 مباراة)

9- البنك الأهلي: 22 نقطة (16 مباراة)

10- مودرن سبورت: 22 نقطة (16 مباراة)

11- إنبي: 21 نقطة (16 مباراة)

12- بتروجيت: 21 نقطة (17 مباراة)

13- الجونة: 20 نقطة (17 مباراة)

14- المقاولون: 20 نقطة (19 مباراة)

15- غزل المحلة: 18 نقطة (17 مباراة)

16- الاتحاد السكندري: 17 نقطة (17 مباراة)

17- كهرباء الإسماعيلية: 15 نقطة (18 مباراة)

18- فاركو: 14 نقطة (17 مباراة)

19- حرس الحدود: 14 نقطة (17 مباراة)

20- طلائع الجيش: 12 نقطة (17 مباراة)

21- الإسماعيلي: 10 نقاط (17 مباراة)