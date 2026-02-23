قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
جيهان زكي وتركي آل الشيخ يطلقان شراكات ثقافية كبرى بين مصر والسعودية.. مفاجآت للأوبرا وحفلات شهرية ومبادرات فنية بالمحافظات
فلوسك اتحولت بالخطأ على إنستاباى؟.. إليك طريقة استرجاعها
طقس مضطرب يضرب المحافظات.. حقيقة تعطيل الدراسة في سوهاج بعد تحذيرات الأرصاد
لن ترونا إلا معا.. تركي آل الشيخ يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للسعودية مهمة لأمن واستقرار المنطقة بالكامل
رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
حمزة شعيب

اعتلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه الصعب على سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة، ليتقدم إلى المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة من العدد ذاته من المباريات.

في المقابل، يحتل الزمالك وبيراميدز المركزين الثالث والرابع برصيد 34 نقطة لكل منهما، مع أفضلية لهما بخوض 16 مباراة فقط، ما يبقي الصراع مفتوحًا على قمة الترتيب خلال الجولات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الحالية مواجهتين مرتقبتين؛ حيث يلتقي الزمالك مع زد في لقاء يسعى خلاله الأبيض لحصد ثلاث نقاط لمواصلة مطاردة الصدارة، بينما يخوض بيراميدز مواجهة قوية أمام غزل المحلة ضمن سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 19:

1- الأهلي: 36 نقطة (17 مباراة)
2- سيراميكا كليوباترا: 35 نقطة (17 مباراة)
3- الزمالك: 34 نقطة (16 مباراة)
4- بيراميدز: 34 نقطة (16 مباراة)
5- وادي دجلة: 27 نقطة (18 مباراة)
6- المصري: 26 نقطة (16 مباراة)
7- زد: 25 نقطة (17 مباراة)
8- سموحة: 25 نقطة (18 مباراة)
9- البنك الأهلي: 22 نقطة (16 مباراة)
10- مودرن سبورت: 22 نقطة (16 مباراة)
11- إنبي: 21 نقطة (16 مباراة)
12- بتروجيت: 21 نقطة (17 مباراة)
13- الجونة: 20 نقطة (17 مباراة)
14- المقاولون: 20 نقطة (19 مباراة)
15- غزل المحلة: 18 نقطة (17 مباراة)
16- الاتحاد السكندري: 17 نقطة (17 مباراة)
17- كهرباء الإسماعيلية: 15 نقطة (18 مباراة)
18- فاركو: 14 نقطة (17 مباراة)
19- حرس الحدود: 14 نقطة (17 مباراة)
20- طلائع الجيش: 12 نقطة (17 مباراة)
21- الإسماعيلي: 10 نقاط (17 مباراة)

