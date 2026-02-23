الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي و سموحة

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن مباراة الأهلي و سموحه ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:الموضوع اصبح واضح وضوح الشمس.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 30 عن طريق مروان عثمان "أوتاكا"، بعدما تابع تسديدة قوية من المغربي يوسف بلعمري، الذي نجح في مراوغة دفاعات سموحة قبل أن يساهم في صناعة الهدف الذي منح الأفضلية للمارد الأحمر.

وشهدت المباراة تعرض ياسين مرعي للإصابة في الدقيقة 18، ليغادر الملعب ويحل بدلاً منه هادي رياض، المنضم حديثًا من بتروجيت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليسجل ظهوره الأول بقميص الأهلي.

ويأتي ذلك في ظل غياب ياسر إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وتقام المواجهة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، معقل فريق سموحة، وتنقل عبر قناة "أون سبورت 1".

تشكيل الأهلي أمام سموحة في دوري نايل:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - يوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.



خط الهجوم: إمام عاشور - أشرف بن شرقي - مروان عثمان "أوتاكا.