التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
جيهان زكي وتركي آل الشيخ يطلقان شراكات ثقافية كبرى بين مصر والسعودية.. مفاجآت للأوبرا وحفلات شهرية ومبادرات فنية بالمحافظات
فلوسك اتحولت بالخطأ على إنستاباى؟.. إليك طريقة استرجاعها
طقس مضطرب يضرب المحافظات.. حقيقة تعطيل الدراسة في سوهاج بعد تحذيرات الأرصاد
لن ترونا إلا معا.. تركي آل الشيخ يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للسعودية مهمة لأمن واستقرار المنطقة بالكامل
أخبار البلد

حملة أورنج رمضان تتصدر أنغامي.. وأغنيتها الإعلانية في المركز الأول.. تفاصيل

عمرو دياب
عمرو دياب
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة أورنج مصر عن تصدر الأغنية الرسمية لحملتها الإعلانية لشهر رمضان قائمة أكثر الفيديوهات الموسيقية مشاهدة على منصة أنغامي في مصر، وفقًا للتصنيف الأسبوعي للمنصة.

وجاء فيديو حملة أورنج الرمضانية في المركز الأول ضمن قائمة Top Music Videos متفوقًا على عدد من الأعمال الغنائية والفنية، في إنجاز يعكس قوة حضور العلامة التجارية وتفاعل الجمهور مع الحملة منذ انطلاقها.

وتحمل حملة أورنج هذا العام رسالة إنسانية واجتماعية تعكس روح الشهر الكريم، حيث ركزت على قيم القرب، واللمة، والتواصل، وهي القيم التي تتماشى مع هوية الشركة ورسالتها في ربط الناس ببعضهم البعض من خلال خدماتها الرقمية.

واعتمدت أورنج مصر في حملتها الرمضانية على مزيج من الإبداع الموسيقي والإنتاج البصري عالي الجودة، إلى جانب استراتيجية توزيع رقمي قوية عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تحقيق نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة خلال وقت قياسي.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار ريادة أورنج مصر في تقديم حملات إعلانية مبتكرة تجمع بين الفن والتكنولوجيا، وتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية تأثيرًا خلال الموسم الرمضاني في السوق المصري.

اورنج مصر عمرو دياب

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

وزير خارجية إيطاليا

وزير خارجية إيطاليا: مناخ إيجابي بين واشنطن ودول المجموعة السبع حول الرسوم الجمركية الجديدة

بيان مشترك

صياغة البيان///////////////انتهاكات تل أبيب تهدد الاستقرار الإقليمي مصر وفرنسا وإسبانيا و17 دولة يدينون التوسع الاستيطاني

الصين

الصين تدعو لتعزيز حوكمة حقوق الإنسان عالميا ورفض المعايير المزدوجة

بالصور

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

