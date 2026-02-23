حملة أورنج رمضان تتصدر أنغامي.. وأغنيتها الإعلانية في المركز الأول.. تفاصيل

أعلنت شركة أورنج مصر عن تصدر الأغنية الرسمية لحملتها الإعلانية لشهر رمضان قائمة أكثر الفيديوهات الموسيقية مشاهدة على منصة أنغامي في مصر، وفقًا للتصنيف الأسبوعي للمنصة.

وجاء فيديو حملة أورنج الرمضانية في المركز الأول ضمن قائمة Top Music Videos متفوقًا على عدد من الأعمال الغنائية والفنية، في إنجاز يعكس قوة حضور العلامة التجارية وتفاعل الجمهور مع الحملة منذ انطلاقها.

وتحمل حملة أورنج هذا العام رسالة إنسانية واجتماعية تعكس روح الشهر الكريم، حيث ركزت على قيم القرب، واللمة، والتواصل، وهي القيم التي تتماشى مع هوية الشركة ورسالتها في ربط الناس ببعضهم البعض من خلال خدماتها الرقمية.

واعتمدت أورنج مصر في حملتها الرمضانية على مزيج من الإبداع الموسيقي والإنتاج البصري عالي الجودة، إلى جانب استراتيجية توزيع رقمي قوية عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تحقيق نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة خلال وقت قياسي.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار ريادة أورنج مصر في تقديم حملات إعلانية مبتكرة تجمع بين الفن والتكنولوجيا، وتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية تأثيرًا خلال الموسم الرمضاني في السوق المصري.