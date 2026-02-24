صحاب الارض الحلقة 6.. عمار يواجه الدبابات خلال طريق هروبه من غزة

يتابع الفنان الشاب الأردني يزن عيد تقديم أداء مميز خلال مشاركته في مسلسل "صحاب الأرض"، حيث يقدم شخصية "عمار"، الذي يحاول الوصول بأهله إلى بر الأمان

وفي الحلقة السادسة من المسلسل يجلس عمار مع صديق شقيقه ماجد، ويتحدث معه عن ذهابهم سويا إلى رفح، مؤكدا أن أهله لا يستطيعوا التحرك الآن، وبعد قليل سوف يتحركوا إلى بيت جده.

ويطلب يزن من ماجد أن يعلمه كيفية استخدام الكاميرا مثلما كان شقيقه يفعل، وعلى الرغم من المعاناة الكبيرة التي يعانوها يبدأ بتعليمه بالفعل.

ويصل يزن رفقة أسرته إلى منزل جده، ولكن قبل أن يصعد يتفاجئ بتواجد الجيش والدبابات الإسرائيلية، وتظهر ملامح الخوف على أسرته بشكل كبير

ويغادر الجيش الإسرائيلي بعد وضع الألغام بالقرب من منزل جد عمار، ويصعد إلى جده الذي يلعب دوره الفنان كامل الباشا، ويخبره بأنهم يجب عليهم الذهاب إلى رفح معا.

أبطال مسلسل صحاب الأرض

وإلى جانب الفنان الأردني يزن عيد ،يضم مسلسل صحاب الأرض مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم إياد نصار ومنة شلبى وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.