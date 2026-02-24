6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها

يتميز شهر رمضان المبارك عن غيره من شهور العام بأنه فرصة لعمل الخيرات ونيل البركات فهو شهر أنزل فيه القرآن، ونفحة ربانية يتقرب فيها العبد إلى خالقه عبر الصيام والقيام والدعاء، إلا أن البعض قد يغفل عن أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل امتناع عن فعل المعاصي والتي قد تقلل من ثواب الصيام ومنها لذا ننشر في السطور التالية عددا من الأخطاء التي تقلل ثواب الصيام حتى يتجنبها الناس.

أخطاء يرتكبها كثيرون وتقلل ثواب الصيام

يغفل كثيرون عن بعض الأفعال أثناء نهار رمضان التي قد تقلل من ثواب الصيام، وقد حذر الشرع الشريف من هذه الأخطاء شائعة لدى الناس ومنها :

السب الغيبة والنَّميمة السخرية من الآخرين عدم غض البصر الغش والكذب التضجر من الجوع والعطش أثناء الصيام

هل الغيبة والنميمة في نهار رمضان تبطلان الصيام؟

وكان الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد أجاب عن سؤال حول هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان، موضحاً أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو وسيلة لتهذيب النفس وضبط السلوك، فالمسلم مطالب بمراقبة نفسه والبعد عن كل ما يسيء إلى أخيه المسلم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الغيبة هي ذكر الإنسان بما يكره وهو غائب، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بما يسبب الفتنة والخصام، مشيراً إلى أن هذه الأفعال لا تبطل الصوم لكنها تقلل الأجر وتفقد الصائم ثواب الشهر الكريم، كما نوه البرنامج أن هذه الفتوى جاءت للتوعية الشرعية فقط.

دعاء الليلة السادسة من شهر رمضان

يستحب ترديد دعاء الحاجة في شهر رمضان وخاصة مع دعاء الليلة السادسة من شهر رمضان، وليس هناك صيغة معينة لدعاء قضاء الحوائج ولكن لمن يرغب في أفضل صيغ الدعاء عليه ان يقول:

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ

دعاء الليلة السادسة من رمضان

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء ليلة 5 من رمضان

اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

دعاء شهر رمضان

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

• اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

• «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

• «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».