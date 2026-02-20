دعاء أول جمعة في رمضان.. ردده قبل انتهاء اليوم يغفر الله ذنوبك كلها

يجب على المسلم اغتنام شهر رمضان المبارك في الإكثار من الدعاء وخاصة دعاء أول جمعة في رمضان فهو يوم مبارك جعل الله سبحانه وتعالى فيه ساعة إجابة، لذا يفضل أن يدعو المؤمن بما يحب ويرضى قبل انتهاء هذا اليوم، وقد جمعنا لكم في السطور التالية مجموعة من أفضل الأدعية التي يستحب ترديدها.

دعاء أول جمعة في رمضان

يستحب في هذا اليوم المبارك أن يدعو المؤمن دعاء أول جمعة في رمضان ويقول:

“اللهم في هذه الجمعة المباركة، اجعلنا من عتقاء النار، وارزقنا مغفرتك ورضوانك، وامحُ عنا الذنوب، واغسل قلوبنا بنورك، واجعل لنا من كل همّ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، برحمتك يا أرحم الراحمين”.

فضل الدعاء يوم الجمعة

الدعاء يوم الجمعة وخاصة ونحن في أول جمعة من شهر رمضان من أفضل العبادات وأدق الأوقات للاستجابة، حيث اختصه الله سبحانه وتعالى بـ ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يوم الجمعة في الحيدث الشريف الذي جاء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ".

دعاء الجمعة الأولى في شهر رمضان

اللهمَّ إنا نسألك محوَ الذنوب، وسترَ العيوب، ولينَ القلوب، وتفريجَ الهموم، وتيسيرَ الأمور، وأن تكتب لنا خيرَي الدنيا ونعيمَ الآخرة، يا ربَّ العالمين.

اللهمَّ أصلح قلوبَنا، واغفر ذنوبَنا، واستر عيوبَنا، واقبل توبةَ التائبين.

اللهمَّ أجزل لنا العطيَّة، واغفر لنا الخطيئة، وأحْيِنا حياةً رَضيَّةً مَرضيَّةً، يا عزيزُ يا غفور، يا ربَّ العالمين.

اللهمَّ أعطِنا خيرَ ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاحَ الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

اللهمَّ اشفِ من أتعبه مرضُه، وتأخَّر شفاؤه، وكثُر داؤه، وقلَّ دواؤه، وأنت عونُه وشفاؤه، يا من غمرتَ عبادَك بفضلك وعطائك؛ اغمرنا بواسع فضلك وعطائك، يا ربَّ العالمين.

يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)، ويُقال كل صباح ومساء.

اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ. حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي و الهدْمِ و الغرقِ و الحرقِ، و أعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، و أعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، و أعوذُ بك أن أموتَ لديغًا.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الجوعِ، فإنَّه بئْسَ الضجيعُ، و أعوذُ بك من الخيانةِ فإنَّها بئستُ البِطانةُ.