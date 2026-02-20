مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

أثارت صورة حديثة للفنانة القديرة عبلة كامل جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ عدد من المتابعين وجود تورم واضح في يدها، ما دفع البعض للتساؤل حول الأسباب الصحية المحتملة وراء هذا العرض.

أسباب تورم اليدين

وبين التكهنات والتعليقات، يظل تورم اليدين عرضًا شائعًا قد يرتبط بعوامل بسيطة مثل احتباس السوائل أو الإجهاد، وقد يكون في أحيان أخرى مؤشرًا على حالة طبية تستدعي المتابعة.

في السطور التالية، نستعرض أبرز الأسباب الطبية المحتملة لتورم اليدين، ومتى يصبح الأمر مقلقًا ويحتاج إلى استشارة مختص، وفقًا لما توضحه المصادر الطبية.

ويُعرف هذا التورّم في المصطلح الطبي باسم الوذمة، وهو يحدث عندما يتراكم السائل الزائد في أنسجة الجسم مما يسبب انتفاخًا واضحًا في اليد أو الأصابع، وفقا لما نشر في موقع Well Wisp، من أبرز أسباب حدوثها:

ـ احتباس السوائل:

يُعد احتباس السوائل من أكثر الأسباب شيوعًا لتورّم اليدين، وخاصة عند تجمع كمية أكبر من السائل في الأنسجة. قد يتسبب في ذلك تناول كميات كبيرة من الملح أو الصوديوم، أو التغيرات الهرمونية، أو بعض الأدوية.

ـ الإصابات أو الجروح البسيطة:

حتى إصابات غير واضحة أو التواءات خفيفة يمكن أن تؤدي إلى تورّم اليد نتيجة الالتهاب الذي يحدث بعد الإصابة، حيث يرسل الجسم المزيد من الدم والسوائل إلى المنطقة المتأثرة كجزء من عملية الشفاء.

ـ القيام بمجهود شاق :

قد يحدث تورّم في اليدين بعد ممارسة الجهد، وهو غالبًا غير خطير، ويعتقد أن السبب هو توسع الأوعية الدموية ورد فعل الجسم لزيادة النشاط، مما قد يؤدي إلى تجمّع السوائل في الأطراف.

ـ ارتفاع حرارة الجسم أو الطقس الحار:

الأجواء الحارة قد تؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية في محاولة لتبريد الجسم، مما يسمح للسوائل بالانتقال إلى الأنسجة وبالتالي يتسبب في تورم اليدين.

ـ مشكلات صحية أخرى:

في بعض الحالات، قد يكون تورم اليد علامة على مشكلات أكثر خطورة مثل:

اضطرابات الجهاز اللمفاوي مثل الوذمة اللمفاوية.

أمراض تؤثر على توازن السوائل في الجسم مثل مشكلات الكلى، القلب أو الكبد.

التهابات المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ويُنصح بزيارة الطبيب إذا كان التورّم:

ـ يستمر لأكثر من يومين

ـ مصحوبًا بألم شديد أو احمرار

ـ يرافقه صعوبة في الحركة أو برودة/تنميل في اليد

ـ مرتبطًا بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو ألم في الصدر

فقد يكون ذلك مؤشرًا على حالة تحتاج إلى تقييم طبي عاجل.