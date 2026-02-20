قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه
عراقجي: لا حل عسكري لبرنامجنا النووي والتفاوض هو الحل الوحيد
وفاء صادق تخوض تجربة تقديم برامج الطهي لأول مرة في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هزات أرضية عنيفة تهز العاصمة الأفغانية كابول

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة رويترز أنه تم تسجيل هزات أرضية قوية في العاصمة الأفغانية كابول دون تحديد قوتها أو مركزها حتي الآن .

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالين بقوة 3.7 و3.6 درجات ضرب محافظة مازندران اليوم، حيث كان مركزهما مدينة شيركاه.


وفي وقت لاحق ؛ أفاد المعهد الألماني للأبحاث الجيولوجية (GFZ)، بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر الكوريل في روسيا، مضيفاً أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

في سياق ذات متصل، ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر غرب إندونيسيا، مستهدفاً منطقة جزيرة "إيلواكاراتونغ - سولوت"، مما أثار حالة من اليقظة لدى السلطات المحلية وسكان المناطق الساحلية القريبة من مركز الهزة.

أفغانستان كابول هزة أرضية إيران مقياس ريختر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

شيكو بانزا

ناقد رياضي: شيكو بانزا 100% خارج الزمالك

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

اول جمعة في رمضان

خطيب الجامع الأزهر: «اختطاف الإسلام» محاولة لعلمنته من الداخل وتجريده من مرجعيته

أول جمعة في رمضان

أول جمعة في رمضان .. وزراء وعلماء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد مصر الكبير

دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

ساعة إجابة.. دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد