قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وخطوات الاستعلام عنها .. ترقبوها هنا
رمضان صدقة من الله على عبادة فكيف نجدد حياتنا فيه؟.. علي جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير

اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
ولاء خنيزي

أطلق راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيرًا جديدًا بشأن ظاهرة فلكية نادرة قال إنها قد تنعكس على الأرض في صورة نشاط زلزالي قوي، مشيرًا إلى أن يومي 20 و21 فبراير الجاري قد يشهدان تطورات لافتة.

وفي مقطع مصوّر بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح هوغربيتس أن الأرض ستقترن مع كوكبي زحل ونبتون، وهي ظاهرة تتكرر – وفق تقديره – مرة كل 36 عامًا تقريبًا، ومن المتوقع أن تحدث تحديدًا في 20 فبراير.

وأضاف أن القمر سيقترن بدوره مع زحل ونبتون في مشهد فلكي وصفه بـ”الفريد”.

زوايا كوكبية حاسمة

ولم يقتصر التحذير على هذا الاقتران، إذ أشار إلى أن الزهرة ستشكّل زاوية قائمة بواقع 90 درجة مع كل من عطارد وأورانوس، معتبرًا أن هذا الترتيب الهندسي قد يزيد من احتمالات حدوث نشاط زلزالي ملحوظ.

وأوضح أن تقارب الزاوية القائمة بين عطارد وأورانوس، بالتزامن مع الموقع القمري، يمثل – بحسب وصفه – العامل الأكثر أهمية خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن “هذا التقارب يقع في المنتصف تمامًا”، ما قد يعزز فرص تسجيل هزة أرضية قوية.

توقع بزلزال بقوة 7 درجات

وأشار هوغربيتس إلى احتمال وقوع زلزال قد تصل قوته إلى نحو 7 درجات في 21 فبراير، مع هامش زمني يزيد أو ينقص يومًا واحدًا، داعيًا متابعيه إلى عدم الاستهانة بالأمر والاستعداد لأي تطورات محتملة.

وأكد أن شدة أي زلزال تعتمد بشكل أساسي على مستويات الضغط المتراكمة في القشرة الأرضية، وهي عوامل لا يمكن قياسها بدقة مسبقة.

خلفية علمية وجدل مستمر

ويترأس هوغربيتس مؤسسة SSGEOS Solar System Geometry Survey، التي تُعنى بدراسة العلاقة بين اصطفاف الأجرام السماوية والنشاط الزلزالي على الأرض.

وكان اسمه قد تصدر المشهد عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، وأسفر عن أكثر من 50 ألف قتيل، بعدما أعلن أنه توقع وقوعه قبل ثلاثة أيام. ومنذ ذلك الحين، يواصل نشر توقعات دورية بشأن زلازل محتملة، مستندًا إلى تحليلات فلكية، في وقت يثير فيه هذا الطرح نقاشًا واسعًا داخل الأوساط العلمية حول مدى وجود علاقة مثبتة بين اصطفاف الكواكب والنشاط الزلزالي.

راصد الزلازل زلزال اصطفاف كوكبي الكواكب فرانك هوغربيتس راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

إجازة رسمية

الموظفون والطلاب.. هل الخميس أول يوم رمضان إجازة رسمية؟

ترشيحاتنا

حاملة طائرات أمريكية

الجيش الأمريكي ينهي استعداداته لضربات محتملة ضد إيران

ديمتري دلياني

فتح: خنق الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني يتجسد في عجز تجاري بنيوي متفاقم

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بشأن غزة

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد