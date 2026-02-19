قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
أخبار البلد

مع تصاعد موجات الحر.. وزير الري: نتعامل بمرونة مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

وزير الري: نتعامل بمرونة مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
وزير الري: نتعامل بمرونة مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تتعامل بمرونة مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومن بينها موجات الحرارة المرتفعة، وذلك من خلال الإدارة المرنة والسريعة للموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات والمناسيب المطلوبة لشبكة الترع، لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في التوقيتات المناسبة.

وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقّى تقريرًا من رئيس قطاع الري، المهندس أشرف درويش، بشأن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وعدم سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوي الجاري.

وذكر التقرير أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المياه، تزامنًا مع الاستعداد لحلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب تكثيف أعمال الري للمحاصيل الزراعية المختلفة.

وفي ضوء ما شهدته مدن القناة من طلبٍ مضاعف على مياه الشرب، خاصة بمحطات مياه الشرب في مدينتي السويس وبورسعيد، قامت أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ إجراءات تشغيلية على القناطر الرئيسية لفم ترعة الإسماعيلية، وكذلك القناطر الرئيسية على مسار ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، حيث جرى ضخ كميات كبيرة من المياه كانت مُعَدّة مسبقًا بمعرفة أجهزة الوزارة أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل، تحسبًا لمثل هذه المواقف، وذلك لمواجهة زيادة السحب على مياه الشرب والري خلال هذه الفترة.

ووجّه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الري المعنية بمواصلة المتابعة الدقيقة، وإدارة الموقف المائي بكفاءة، ومراقبة التصرفات على مدار الساعة، في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والقدرة الاستيعابية للشبكة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية، لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات على مدار الساعة.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية موجات الحرارة العالية إدارة الموارد المائية شبكه الترع

