الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوفه من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية مع تصاعد العنف والتهجير الذي تنفذه قوات الاحتلال .



وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان له : هجمات إسرائيل المميتة في غزة تثير مخاوف بأنها تعمدت استهداف المدنيين.

وأشار البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، إلى أن تدمير إسرائيل الممنهج للأحياء ومنعها للمساعدات يهدفان لتغيير ديمغرافي في غزة.

وأبان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والهدم في الضفة هدفها إخضاع الشعب الفلسطيني.



وفي نهاية البيان ، شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين يجب أن يشكل الأساس لإعادة إعمار غزة.