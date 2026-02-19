وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

استهل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أولى جولاته الميدانية عقب توليه حقيبة الوزارة، بزيارة مدينة العاشر من رمضان، في رسالة واضحة تعكس توجه الدولة نحو الحضور المباشر داخل مواقع الإنتاج، ودعم الكيانات الصناعية الكبرى، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.

رافق وزير الصناعة خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطاالله نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق.

بدأت الجولة بزيارة مصنع Hitachi Energy Transformers S.A.E.، المتخصص في إنتاج محولات التوزيع الزيتية والجافة، حيث كان في استقبال الوزير المهندس محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات المصنع.

وتفقد وزير الصناعة خطوط الإنتاج المختلفة، واطّلع على مراحل التصنيع واختبارات الجودة، حيث أوضح مسؤولو الشركة أن المصنع يُعد جزءًا من منظومة Hitachi Energy العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، وينتج محولات بقدرات تتراوح بين ٥٠ وحتى ٣٠٠٠ كيلوفولت أمبير، وفقًا لأعلى معايير الجودة الدولية، مع تصدير نحو ٤٠٪ من الإنتاج إلى أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وأكد وزير الصناعة أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ودعم الصادرات الصناعية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

كما شملت الجولة زيارة مصنع آرما جروب، أحد الكيانات الصناعية المتخصصة في تكرير وتصنيع الزيوت النباتية، والمقام على مساحة تقدر بنحو ٢٢٥ ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٧٥٠ ألف طن سنويًا، مع تصدير نحو ١٥٪ من الإنتاج.

واستعرض مسؤولو المصنع خطوط التكرير والتعبئة المعتمدة بالكامل على أنظمة تشغيل أوتوماتيكية متطورة، بما يضمن كفاءة الإنتاج وجودة المنتج النهائي وتلبية احتياجات السوقين المحلي والتصديري.

ومن جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن اختيار المدينة لتكون باكورة الجولات الميدانية لوزير الصناعة يعكس مكانتها كإحدى أكبر القلاع الصناعية في مصر، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقاعدة إنتاجية متنوعة.

وأوضح أن جهاز المدينة يعمل بشكل مستمر على تهيئة مناخ استثماري داعم، وتطوير المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية، بما يواكب خطط التوسع للمصانع القائمة ويستوعب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن العاشر من رمضان ستظل نموذجًا للمدينة الصناعية المتكاملة التي تجمع بين قوة الإنتاج، وكفاءة الإدارة، وجاذبية الاستثمار.