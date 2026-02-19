قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
محمد الطحاوي

استهل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أولى جولاته الميدانية عقب توليه حقيبة الوزارة، بزيارة مدينة العاشر من رمضان، في رسالة واضحة تعكس توجه الدولة نحو الحضور المباشر داخل مواقع الإنتاج، ودعم الكيانات الصناعية الكبرى، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.

رافق وزير الصناعة خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطاالله نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق.

بدأت الجولة بزيارة مصنع Hitachi Energy Transformers S.A.E.، المتخصص في إنتاج محولات التوزيع الزيتية والجافة، حيث كان في استقبال الوزير المهندس محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات المصنع.

وتفقد وزير الصناعة خطوط الإنتاج المختلفة، واطّلع على مراحل التصنيع واختبارات الجودة، حيث أوضح مسؤولو الشركة أن المصنع يُعد جزءًا من منظومة Hitachi Energy العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، وينتج محولات بقدرات تتراوح بين ٥٠ وحتى ٣٠٠٠ كيلوفولت أمبير، وفقًا لأعلى معايير الجودة الدولية، مع تصدير نحو ٤٠٪ من الإنتاج إلى أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وأكد وزير الصناعة أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ودعم الصادرات الصناعية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

كما شملت الجولة زيارة مصنع آرما جروب، أحد الكيانات الصناعية المتخصصة في تكرير وتصنيع الزيوت النباتية، والمقام على مساحة تقدر بنحو ٢٢٥ ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٧٥٠ ألف طن سنويًا، مع تصدير نحو ١٥٪ من الإنتاج.

واستعرض مسؤولو المصنع خطوط التكرير والتعبئة المعتمدة بالكامل على أنظمة تشغيل أوتوماتيكية متطورة، بما يضمن كفاءة الإنتاج وجودة المنتج النهائي وتلبية احتياجات السوقين المحلي والتصديري.

ومن جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن اختيار المدينة لتكون باكورة الجولات الميدانية لوزير الصناعة يعكس مكانتها كإحدى أكبر القلاع الصناعية في مصر، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقاعدة إنتاجية متنوعة.

وأوضح أن جهاز المدينة يعمل بشكل مستمر على تهيئة مناخ استثماري داعم، وتطوير المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية، بما يواكب خطط التوسع للمصانع القائمة ويستوعب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن العاشر من رمضان ستظل نموذجًا للمدينة الصناعية المتكاملة التي تجمع بين قوة الإنتاج، وكفاءة الإدارة، وجاذبية الاستثمار.

وزير الصناعة العاشر من رمضان توجه الدولة الكيانات الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

السنغالي حبيب بايي

موعد أول مباراة لمدرب مارسيليا الجديد في الدوري الفرنسي

الاهلي

تاريخ مواجهات الأهلي والجونة في الدوري

نادي آرسنال

بعد تعادل وولفرهامبتون.. مباريات آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد