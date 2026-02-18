قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
محافظات

الشرقية.. معرض أثاث مجاني لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه فى لفتة إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأسر الأولى بالرعاية مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت جمعية الأورمان تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية والمخصص بالكامل لصالح عدد 260 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرى النكاريه وطهره حميده وبنى شبل وشيبه وحى مبارك بمركز الزقازيق وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأيتام والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

اضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن المعرض شمل مئات القطع من الأثاث الجديد والمجدد بحالة ممتازة والتى تشمل غرف النوم والمعيشة والأجهزة الكهربائية الأساسية (ثلاجات – غسالات – بوتاجازات) والمفروشات والسجاد لإضافة لمسة جمالية ودفء على منازل الأولى بالرعاية.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الشرقية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسرغير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

التضامن الاجتماعي بالشرقية وزارة التضامن الاجتماعي حلول شهر رمضان جمعية الأورمان

