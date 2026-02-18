أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو

أكد الأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف أن برنامج «نورانيات قرآنية» يسلط الضوء على معاني القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الفكرة التي طرحها النائب محمد أبوالعينين لاقت قبولًا كبيرًا لديهم، خاصة في ظل ما يشهده الواقع من ابتعاد بعض الشباب عن القرآن الكريم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن كثيرين اليوم ينشغلون بحسن الصوت في التلاوة دون الاهتمام بتدبر القرآن الكريم، موضحًا أن البرنامج يركز يوميًا على إبراز الدلالات الخُلقية والسلوكية للآيات.

وأضاف أن فكرة برنامج «نورانيات قرآنية» التي طرحها النائب محمد أبو العينين تُعد متميزة في مجال شرح وتفسير القرآن الكريم، مؤكدًا أن القرآن روح تحيا بها الأرواح، وأن هدف البرنامج هو لفت الأنظار إلى بعض أسرار القرآن الكريم.

وأوضح أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بأوصاف متعددة، منها الحكيم والنور والعزيز والمجيد، وغيرها من أوصافه العظيمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ربط جمهور المسلمين بالقرآن الكريم.