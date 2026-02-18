محافظ دمياط يستقبل رئيس جامعة دمياط ويتلقى التهنئة بتوليه مهام عمله



استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، ونائبه الدكتور محمد فوزى، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط.

حيث تلقى " محافظ دمياط " التهنئة من رئيس الجامعة بحصوله على ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام محافظة دمياط، كما هنأ الدكتور حمدان ربيع ، الدكتور محمد فوزى لتوليه منصب نائب المحافظ، معربًا عن خالص امنياته لهما بدوام التوفيق والسداد.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز اواصر التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة ، حيث أعرب " الدكتور حسام الدين فوزى " عن تقديره لدور الجامعات المصرية فى دعم الرؤى التنموية.