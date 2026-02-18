قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

موعد عيد الفطر 2026 .. الجمعة ولا السبت ؟

موعد عيد الفطر 2026
موعد عيد الفطر 2026
إيمان طلعت

موعد عيد الفطر 2026، يعد عيد الفطر المبارك من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، لما يتميز به من أجواء الفرح والتجمعات العائلية وأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد.

موعد عيد الفطر 2026 

وبعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية ان الخميس الموافق 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان 1447هـ، أصبح كثير من مسلمي العالم يبحثون عن موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 

ووفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون شهر رمضان كاملا هذا العام بعدد 30 يوما، ليوافق آخر أيامه يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، ولكن الموعد الرسمي يتم حسمه بعد استطلاع هلال شهر شوال.

أول أيام شهر رمضان 2026

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن بداية شهر رمضان المبارك لا تُحدد بالتوقعات أو المنشورات المتداولة أو آراء الأفراد، مشددةً على أن الإعلان يتم بعد تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة، وفق منهج علمي دقيق.

وأضافت الإفتاء تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك، تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وقت تكبيرات العيد

التكبير في عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر

ينقسم التكبير في عيد الفطر إلى نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه.

موعد عيد الفطر 2026 عيد الفطر 2026 موعد عيد الفطر عيد الفطر

