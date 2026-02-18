السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان

على قدم وساق تعمل وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق والتعاون الكامل مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع ذروة رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على راحة وسلامة المعتمرين المصريين وحفظ حقوقهم وضمان انتظام الموسم.

عمرة رمضان 2026

وقد تم تشكيل لجان ومجموعات عمل من مفتشي وزارة السياحة والآثار داخل مصر و في الأراضي السعودية، إضافة إلى فرق متابعة بالمنافذ والموانئ والمطارات المصرية والسعودية والأردنية، على أن تعمل هذه اللجان على مدار 24 ساعة يومياً لمتابعة حركة السفر والوصول والتدخل الفوري لحل أية مشكلات قد تواجه المعتمرين.

وقد بدأت الرحلات المكثفة للعمرة منذ منتصف شهر شعبان، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان انتظام الرحلات براً وجواً، والتأكد من التزام شركات السياحة بالبرامج المعتمدة والموقعة مع المواطنين، مع التشديد على منع تسكين المعتمرين في مناطق غير مصرح بها وفق الضوابط المنظمة.



وفي هذا الإطار، تقوم الأستاذة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، برفع تقارير دورية إلى معالي الوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار حول أوضاع المعتمرين وسير الرحلات أولاً بأول، فيما يتابع الوزير على مدار الساعة انتظام الموسم موجهاً قطاع الشركات واللجنة العليا للحج والعمرة ببذل أقصى جهد لتوفير سبل الراحة والرعاية الكاملة للمعتمرين

وقد أشادت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بالتعاون الوثيق والمتميز للغاية بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة السعودية في إطار العلاقات الأخوية والمتينة بين الجانبين وحرصهما على تحقيق صالح ضيوف الرحمن وتذليل كافة العقبات أمام أدائهم مناسك العمرة، كما أشادت بالتعاون الكبير كذلك بين الوزارة وغرفة شركات السياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية بالغرفة مؤكدة أن هذا التعاون مستمر على مدار الموسم ويعمل الجميع كفريق عمل واحد تحت الإشراف المباشر والرقابة الكاملة من الوزارة سعيا لراحة وسلامة ضيوف الرحمن المصريين

لجان متابعة

وتنتشر لجان المتابعة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبالمطارات والمنافذ التي يتواجد بها المعتمرون، وتعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ البرامج السياحية، والمرور على أماكن الإقامة والفنادق، والاستماع لشكاوى المعتمرين والعمل على حلها فوراً.



وقد تم كذلك إنشاء منظومة ربط مباشر بين جميع اللجان الميدانية وغرفة عمليات الحج والعمرة بالقاهرة لمتابعة حركة المعتمرين لحظياً، والتأكد من سلامتهم منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.



وقد كلفت سامية سامي اللجان بالتدخل الفوري في أي مشكلات تتعلق بالسكن أو مستوى الخدمات، حيث تم خلال الأيام الماضية إلزام شركتين بتوفير سكن بديل مطابق للمستوى المتفق عليه مع المعتمرين وعلى نفقة الشركتين بعد رصد مخالفة وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات الصارمة وكذلك توقيع العقوبات المنصوص عليها بالضوابط المنظمة للموسم، حفاظاً على حقوق المواطنين.

ومن المقرر استمرار عمل اللجان حتى عودة آخر معتمر مصري إلى أرض الوطن، بما يضمن خروج موسم عمرة رمضان بصورة منظمة وآمنة تليق بالمواطن



التزام كبير



وتؤكد غرفة شركات السياحة الي أن التقارير الأولية للجان المتابعة وكذلك متابعة ورصد كل من الوزارة والغرفة كشفت أن هناك التزام كبير من الشركات المنظمة لرحلات العمرة بالبرامج المعتمدة، حيث لم يتم رصد سوى عدد محدود من المشكلات التي جرى التعامل معها فوراً بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكدة حرص الشركات على الالتزام حفاظاً على سمعتها وتنفيذاً لضوابط تنظيم العمرة.