قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: ترامب يقترب من حرب كبرى مع إيران

المرشد الإيراني وترامب
المرشد الإيراني وترامب
القسم الخارجي

تبدو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إيران أكثر مما يدركه كثير من الأمريكيين، وسط تصعيد سياسي وعسكري متسارع قد يمهد الطريق لاندلاع حرب في الشرق الأوسط خلال فترة زمنية قصيرة، وفق تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري اليوم الأربعاء.

وتشير تقديرات مصادر مطلعة إلى أن أي عملية عسكرية محتملة لن تكون ضربة محدودة أو عملية خاطفة، بل حملة واسعة النطاق قد تمتد لأسابيع، وتقترب في طبيعتها من حرب شاملة.

تصعيد عسكري غير مسبوق

وفق المعطيات المتداولة، عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بشكل ملحوظ، إذ يضم الحشد الحالي حاملتي طائرات، ونحو اثنتي عشرة سفينة حربية، ومئات الطائرات المقاتلة، إلى جانب منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات.

 كما نقلت أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية أمريكية أنظمة تسليح وذخائر إلى الشرق الأوسط، فيما توجهت خلال الساعات الأخيرة عشرات الطائرات المقاتلة من طرازات متقدمة إلى المنطقة.

وتشير المصادر إلى أن أي تحرك عسكري قد يكون بالتنسيق مع إسرائيل، في حملة مشتركة أوسع نطاقًا وأكثر تأثيرًا على بنية النظام الإيراني من المواجهة التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، حين انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل لاستهداف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض. 

ويرى مراقبون أن أي حرب جديدة ستكون لها تداعيات إقليمية واسعة، وربما تعيد رسم موازين القوى في المنطقة، فضلًا عن انعكاساتها على السنوات المتبقية من ولاية ترامب الرئاسية.

ورغم خطورة هذا المشهد، لا يحظى الملف بنقاش علني واسع داخل الولايات المتحدة، في ظل انشغال الكونغرس والرأي العام بملفات داخلية أخرى. إلا أن التحركات العسكرية واللغة التصعيدية الصادرة عن الإدارة الأمريكية ترفع سقف التوقعات بشأن احتمالات المواجهة.

دبلوماسية على حافة الانهيار

على الصعيد السياسي، كانت إدارة ترامب قد اقتربت في مطلع يناير من توجيه ضربة لإيران على خلفية أحداث داخلية شهدتها البلاد، لكن مع انقضاء نافذة التحرك آنذاك، تبنت الإدارة نهجًا مزدوجًا يقوم على استمرار المفاوضات النووية بالتوازي مع تعزيز غير مسبوق للقوة العسكرية في المنطقة.

وعُقدت مؤخرًا محادثات في جنيف جمعت مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واستمرت ثلاث ساعات. ورغم إعلان الطرفين إحراز “تقدم”، فإن الفجوات لا تزال كبيرة، ولا يبدو المسؤولون الأمريكيون متفائلين بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

وأكد نائب الرئيس أن المحادثات شهدت جوانب إيجابية، لكنه أشار بوضوح إلى أن الرئيس وضع خطوطًا حمراء لم تُبدِ طهران استعدادًا للاعتراف بها أو العمل على تجاوزها. 

كما لمح إلى أن المسار الدبلوماسي قد يصل إلى “نهايته الطبيعية” إذا لم يتحقق تقدم ملموس.

في المقابل، تستعد الحكومة الإسرائيلية لسيناريو قد يشمل استهداف البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، بل ويدفع باتجاه تغيير النظام. وبينما ترى بعض المصادر الأمريكية أن أي تحرك قد يحتاج إلى أسابيع إضافية، يعتقد آخرون أن الجدول الزمني قد يكون أقصر بكثير.

ترامب إيران أكسيوس حرب شاملة طهران إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي الوزارة والمجتمع الأكاديمي بحلول شهر رمضان

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تشهد تدشين مبادرة «سكة رزق» لدعم وتمكين خريجي دور الرعاية| صور

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بالصور

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد