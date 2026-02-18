قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة

وزارة السياحة والآثار ومشاركتها في الورشة
محمد الاسكندرانى

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل مهنية بمدينة الغردقة لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني، بالتعاون مع منظم الرحلات الأوكراني Join Up، في إطار جهودها لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.

كما شاركت في تنظيم المهني " Vera Store" الذي أُقيم بمدينة مرسى علم، بالتعاون مع منظم الرحلات الإيطاليVera Tour، أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق الإيطالي.

وزارة السياحة والآثار 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن تنظيم هذه الأحداث تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز التحرك بالأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن السوق الأوكراني شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين منه خلال بداية العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تزايد الطلب على المقصد المصري، كما أن السوق الإيطالي، الذي يعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى المقصد المصري، شهد أيضاً نمواً ملحوظاً في عام 2025، إلى جانب زيادة حركة رحلات الطيران العارض المتجهة إلى الوجهات الساحلية المصرية؛ مما انعكس إيجابياً على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وتهدف ورشة العمل إلى الترويج للمزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات ووجهات سياحية متنوعة وفريدة لا مثيل لها في العالم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة «مصر.. تنوع لا يُضاهي»، بما يسهم في تعزيز مبيعات موسم الشتاء الحالي وموسم الصيف القادم الوافدة من السوق الأوكراني.

وقد تم اختيار مدينة الغردقة لاستضافة هذه الورشة نظرًا لأهميتها السياحية وحركة الطيران الوافدة إليها، حيث يقوم منظم الرحلات الأوكراني Join Up بجلب السائحين الأوكرانيين إلى المدينة من عدة مدن بمنطقة شرق أوروبا، من بينها رومانيا ومولدوفا وبولندا.

وخلال ورشة العمل، قدم السيد أحمد صالحين مدير وحدة شرق أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والسيد محمود كريم عضو الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، عرضًا تقديميًا استعرضا خلاله المنتجات والوجهات السياحية الجديدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، من بينها المتحف المصري الكبير وما يضمه من كنوز أثرية، ومنطقة الساحل الشمالي، ومدينة العلمين الجديدة. كما تم استعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وما حققه من مؤشرات إيجابية في معدلات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي، ولا سيما في القطاع الفندقي.

كما نظمت الهيئة، على هامش ورشة العمل، رحلة سياحية للوفد إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدمج المنتجات السياحية بما يسهم في تقديم تجربة سياحية متنوعة ومتكاملة.

ويعد  منظم الرحلات الأوكراني Join Up  أحد أكبر منظمي الرحلات في السوق الأوكراني، فضلاً عن أسواق شرق أوروبا، ويمتلك أسطول طائرات يُعد من الأقوى في منطقة شرق أوروبا.

فيما يعد إقامة ملتقى " Vera Store"  فرصة جيدة لإلقاء الضوء على التنوع والثراء السياحي الذي يتميز به المقصد السياحي المصري ولاسيما بمدينة مرسى علم؛ حيث شارك به ما يقرب من 200 من ممثلي شركات السياحة ووسائل الإعلام الإيطالية التي يتعامل معها منظم الرحلات Vera Tour، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذين والمدير التجاري ومدير المبيعات لمنظم الرحلات Vera Tour.

يذكر أن أعمال منظم الرحلات الإيطالي Vera Tour ترتكز بشكل كبير في مصر على بيع منتج السياحة الترفيهية خاصة في كل من شرم الشيخ ومرسى علم وسهل حشيش؛ مما يعزز الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد المصري.

