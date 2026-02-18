بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة إصدار قرار بمنح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضح المركز الإعلامي ، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفادت بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام الدراسة بكافة المدارس الحكومية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان دون توقف.

وأضافت الوزارة، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس بضرورة متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب خلال شهر رمضان، مؤكدةً أهمية تواجد الطلاب والمعلمين بالمدارس والاستمرار في التقييمات وشرح المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

وتناشد الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.