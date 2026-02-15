البحرين تطبق "البكالوريا الدولية" بالمدارس الحكومية اعتبارا من سبتمبر 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين تطبق "البكالوريا الدولية" في المدارس الحكومية اعتبارا من سبتمبر 2026
وصف وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور محمد بن مبارك جمعة تطبيق برنامج البكالوريا الدولية في المدارس الحكومية في المملكة بأنه "خطوة رائدة".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم "الأحد" أن ذلك جاء عقب توقيع وزير التربية والتعليم البحريني مذكرة تفاهم مع المدير العام لمنظمة البكالوريا الدولية (IBO) أولي بيكا هاينونن؛ للبدء في تطبيق برنامج البكالوريا الدولية في المدارس الحكومية بمملكة البحرين، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2026.

وأوضح أن البرنامج سيبدأ من الصف الثاني الإعدادي ضمن "برنامج السنوات المتوسطة" (MYP)، لينتقل الطالب بعدها إلى "مرحلة الدبلوم"، الذي يحصل في نهايتها على شهادة البكالوريا الدولية من المدارس الثانوية، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن التفاصيل كافة المتعلقة ببدء عملية التطبيق ومعايير تقييم وتسجيل الطلبة الذين يحققون معايير الالتحاق بهذا البرنامج.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا أنها سيكون لها مردود إيجابي كبير في التحصيل العلمي والمستقبل الدراسي.

