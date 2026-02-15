داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن شهر رمضان يحتل مكانة عظيمة بين الشهور؛ إذ اختصه الله بإنزال الكتب السماوية فيه، وفي مقدمتها القرآن الكريم، إلى جانب التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، فضلاً عن احتضانه ليلة القدر، التي وصفها الله بأنها «خير من ألف شهر».

تحري ليلة القدر

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، أن تحري ليلة القدر لا يقتصر بالضرورة على الليالي الوترية فقط، مشيرة إلى أنها قد توافق ليلة غير وترية؛ ما يستوجب الاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر دون تهاون.

وشددت على أهمية مضاعفة الطاعات في الأيام الأخيرة من رمضان؛ لما تتضمنه من قيام وتهجد وإلحاح في الدعاء بقلوب خاشعة منكسرة، مؤكدة أن هذه الأيام تمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله.

استقبال الشهر الكريم

ودعت إلى استقبال الشهر الكريم بتوبة صادقة من الذنوب والتقصير والغفلة، مع تجديد النية والعهد مع الله، والحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة وختم القرآن؛ حتى يكون رمضان نقطة تحول حقيقية في حياة المسلم.