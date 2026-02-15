قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
رياضة

يودعان البطولة .. يانج أفريكانز يفوز على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق يانج أفريكانز التنزاني الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 3-0، في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف يانج أفريكانز كل من ديبو وألان أوكيلو وشادراك بوكا في الدقائق 36 و61 و64 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع يانج أفريكانز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول المجموعة الثانية ويودع البطولة، بينما توقف رصيد شبيبة القبائل عند النقطة 3 ليبق متذيلا للمجموعة.

تشكيل يانج أفريكانز في مباراة شبيبة القبائل

وأعلن البرتغالي بيدرو جونسالفيش تشكيل فريق يانج أفريكانز لمواجهة شبيبة القبائل في ختام دور المجموعات، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديارا

خط الدفاع: موامينتو – حماد – جوب – حسين

خط الوسط: دامارو – أيبويا – أوكيلو – زوزوا

خط الهجوم: ديبو – نزينجيلي

تشكيل شبيبة القبائل في مواجهة يانج أفريكانز

من جهته أعلن الألماني زينباور تشكيل العملاق الجزائري شبيبة القبائل لمواجهة الليلة أمام يانج أفريكانز، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى:مرباح

خط الدفاع:حميدي- زين الدين بلعيد – مداني – بولقابول

خط الوسط: رزق الله – بادا – بودبوز

خط الهجوم: مسعودي – محيوص – أخريب

فريق يانج أفريكانز التنزاني فريق شبيبة القبائل الجزائري شبيبة القبائل الجزائري فريق شبيبة القبائل شبيبة القبائل بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفاء أبو السعود

صفاء أبو السعود تتألق في «اوضتين وصالة» و«بهجة رمضان» على البرنامج العام

ديانا كرزون

ديانا كرزون تخطف ترند عيد الحب وتسحر جمهورها

زينة

زينة تعلن حصولها على شهادة نسب من نقابة الأشراف: «أحلى هدية في حياتي»

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض "على قد الحب"

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

