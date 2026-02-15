يودعان البطولة .. يانج أفريكانز يفوز على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا

حقق فريق يانج أفريكانز التنزاني الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 3-0، في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف يانج أفريكانز كل من ديبو وألان أوكيلو وشادراك بوكا في الدقائق 36 و61 و64 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع يانج أفريكانز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول المجموعة الثانية ويودع البطولة، بينما توقف رصيد شبيبة القبائل عند النقطة 3 ليبق متذيلا للمجموعة.

تشكيل يانج أفريكانز في مباراة شبيبة القبائل

وأعلن البرتغالي بيدرو جونسالفيش تشكيل فريق يانج أفريكانز لمواجهة شبيبة القبائل في ختام دور المجموعات، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديارا

خط الدفاع: موامينتو – حماد – جوب – حسين

خط الوسط: دامارو – أيبويا – أوكيلو – زوزوا

خط الهجوم: ديبو – نزينجيلي

تشكيل شبيبة القبائل في مواجهة يانج أفريكانز

من جهته أعلن الألماني زينباور تشكيل العملاق الجزائري شبيبة القبائل لمواجهة الليلة أمام يانج أفريكانز، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى:مرباح

خط الدفاع:حميدي- زين الدين بلعيد – مداني – بولقابول

خط الوسط: رزق الله – بادا – بودبوز

خط الهجوم: مسعودي – محيوص – أخريب