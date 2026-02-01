بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز | صور

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، الأول من فبراير ٢٠٢٦، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، وذلك عقب اختتام مواجهة يانج أفريكانز التي جرت عصر أمس.

بعثة الاهلي

وتعادل الأهلي مع مستضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، على ملعب أماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تصل بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة منتصف الليل، حيث يبدأ الفريق، الاستعدادا لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.