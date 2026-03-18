مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، وجميع أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يمُن على مصرنا الغالية بدوام الأمن والاستقرار، وأن يُعيد الله هذه المناسبة علينا جميعا بالخير والنماء والازدهار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه بمناسبة إجازة عيد الفطر خلال الأيام المقبلة، يجب رفع درجة الاستعداد القصوى من جميع أجهزة الدولة المعنية؛ للتعامل مع أية أزمات قد تطرأ خلال فترة الإجازات، ولا سيما مع التوقعات بحدوث أمطار وسيول في بعض مناطق الجمهورية.

كما يتعين قيام الجهات المختصة بإحكام الرقابة على مختلف الأسواق؛ للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الاستراتيجية في المنافذ الثابتة والمتنقلة، والتصدي لحدوث أي تلاعب في الأسعار، أو إخفاء سلعة معينة؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن التصدي بكل حزم لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، أو البناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، مع الالتزام بتفعيل غرف الأزمات بجميع الوزارات المعنية والمحافظات خلال هذه الفترة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء لتناول بعض النشاطات الرئاسية التي قام بها رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه في إطار المساعي التي تبذلها الدولة المصرية وتحركاتها المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف الحرب الدائرة حاليا في المنطقة في أقرب وقت، أجرى الرئيس عدة اتصالات هاتفية بعدد من ملوك وقادة بعض الدول العربية والخليجية خلال الأيام الماضية؛ وذلك لتأكيد دعم ومساندة مصر الكاملة لهذه الدول الشقيقة في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وفي الإطار ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، للاطلاع على تقرير شامل حول الجولة التي قام بها الوزير لعدد من الدول العربية الشقيقة؛ وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتشاور المصري – الخليجي – العربي إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وإيصال رسالة تضامن ودعم للأشقاء العرب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على إرساء السلام في المنطقة وتبذل من أجل ذلك جهودا كبيرة مخلصة، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مشيرا لما ذكره الرئيس من أن مصر تبعث "رسالة سلام من أرض السلام في ليلة السلام".

كما أشار رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده الرئيس للاطلاع على المخطط العام لتطوير ميناء دمياط والمشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، فضلا عن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري ٦ أكتوبر.

في سياق آخر، لفت رئيس الوزراء إلى مواصلة عقد الاجتماعات المتتالية للجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسته وكان آخرها أمس، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، مستعرضا ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب والأزمة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بمحور الاقتصاد ومراقبة الأسواق العالمية والمحلية، وكذا ما يتعلق بملف الطاقة.