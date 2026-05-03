محافظ الوادي الجديد توجه بتكثيف جهود رفع آثار العواصف الترابية

وجهت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد بتكثيف جهود رفع آثار العواصف الترابية، وتراكمات الكثبان الرملية على الطرق السريعة والداخلية والمحاور الحيوية، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة، وذلك من خلال الدفع بفرق ومعدات مديرية الطرق والنقل لرفع الكثبان الرملية بمداخل الطرق، مع استمرار متابعة غرف العمليات للبلاغات الواردة والتعامل الفوري معها؛ حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكدت المحافظ على ضرورة توخى المواطنين ومستخدمي الطرق، الحذر والحيطة و تقليل الحركة على الطرق قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.

كانت محافظ الوادي الجديد، وجهت أمس برفع درجة الجاهزية والاستعداد بجميع الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية بالمحافظة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق، مع احتمالية تأثر بعض الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.

وأكدت المحافظ على تفعيل غرف العمليات والأزمات على مدار الساعة؛ لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع رفع درجة الاستعداد بمعدات التدخل السريع والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انتظام الحركة وسلامة المواطنين.