توفير مصل العقرب بوحدات الرعاية الأولية بجنوب سيناء لتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فرع جنوب سيناء، الانتهاء من توفير مصل العقرب بعدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمنشآت الرعاية الأولية، وذلك وفقًا لخطة توزيع مدروسة راعت التغطية الجغرافية للمناطق الأكثر احتياجًا.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على تعزيز جاهزية المنشآت الصحية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، خاصة في المناطق النائية والوديان، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وإنقاذ المواطنين وتقديم الخدمة العلاجية في التوقيت المناسب.

وأوضحت الهيئة أنه تم توفير مصل العقرب في الوحدات التالية: وحدة طب أسرة تال، وحدة طب أسرة غرندل، وحدة طب أسرة الكيلو 9، وحدة طب أسرة وادي مندر، وحدة طب أسرة وادي الطر، وحدة طب أسرة الطرفة، ووحدة طب أسرة الإسباعية.

وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق الكامل مع فرق الإمداد الدوائي والفرق الطبية المختصة لضمان توافر المصل بشكل مستمر داخل هذه الوحدات، مع متابعة دورية لمعدلات الاستهلاك وإعادة التوزيع عند الحاجة، بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمة الصحية ويعزز من منظومة التأمين الطبي بمحافظة جنوب سيناء.