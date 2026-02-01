شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن قرار اتُّخذ داخل النادي الأهلي يخص اللاعب إمام عاشور، مؤكدًا أن القرار جاء من كابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، ولا رجعة فيه، وأنه تم إبلاغ الكابتن محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ بكافة التفاصيل.

وقال شوبير، خلال برنامجه على قناة النهار، إنه تحدث عن هذه الواقعة بناءً على معلومات مؤكدة، موضحًا أن وليد صلاح الدين أعلن بنفسه تحمّله مسؤولية القرار، وهو ما نفى وجود أي مصالح شخصية وراء ما يطرحه شوبير للرأي العام.

وأكد شوبير أن حديثه الدائم عن اللاعبين أو العاملين داخل النادي ينطلق من مبدأ واضح هو أن «الأهلي أولًا»، سواء كان الحديث عن إمام عاشور أو أي لاعب أو موظف داخل المنظومة، مشددًا على أن مصلحة النادي فوق الجميع.

وأشار شوبير إلى أن هناك لاعبين كبار داخل الفريق مروا بحالات صعبة، وأن بعضهم تأثر نفسيًا بما يحدث، لدرجة أن الأمر وصل إلى التفكير في تقديم شكاوى لرئيس النادي، مؤكدًا أن الخطيب على علم بما يجري داخل الفريق.

وطالب شوبير إدارة الأهلي بضرورة حماية اللاعبين، وعدم السماح بتجاوزات أو ضغوط تؤدي إلى فقدان الاستقرار، مشددًا على أن لا أحد فوق النادي مهما كان اسمه أو منصبه أو حجم الدعم الذي يتلقاه.

وأضاف أن دوره كإعلامي هو نقل الحقيقة كما هي، دون الاعتماد على تسريبات أو مصالح، مؤكدًا أنه لا يأخذ معلوماته من أطراف متصارعة، ولن يكون أداة لتصفية الحسابات.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على استمراره في الحديث والدفاع عن القضايا التي يتبناها، مهما كانت الفاتورة، موجّهًا رسالة واضحة مفادها أن حماية النادي ولاعبيه واجب لا يقبل المساومة