دينا أبو الخير: قصة الصحابية خولة بنت ثعلبة درس في الصبر والثقة بالله

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن قصة الصحابية خولة بنت ثعلبة تمثل نموذجًا عظيمًا في الصبر والإيمان والثقة في عدل الله، مشيرة إلى أن استجابة الله لشكواها جاءت بوحي قرآني خلد قصتها في سورة سورة المجادلة.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن خولة لجأت إلى الله بالدعاء والشكوى، قائلة: “اللهم إني أشكو إليك حالي”، في لحظة إنسانية مؤثرة عبرت فيها عن ألمها من الفراق وخوفها على أسرتها، وهو ما تأثرت به عائشة بنت أبي بكر وكل من كان في بيت النبوة.

وأضافت أن الله سبحانه وتعالى استجاب لها بآيات قرآنية نزلت على النبي محمد، لتؤكد أن الله يسمع شكوى عباده، مستشهدة بقوله تعالى: “قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها”.

وأشارت إلى أن مجادلة خولة لم تكن اعتراضًا أو سوء أدب، بل كانت بدافع الحفاظ على بيتها وأولادها، حيث سعت لإيجاد مخرج شرعي يعيد الاستقرار لحياتها الزوجية، دون هدم الأسرة.

وأكدت أن المشهد يكشف عن عمق المحبة والوفاء، حيث دافعت خولة عن زوجها أوس بن الصامت رغم خطئه، وحرصت على تخفيف الكفارة عنه، بل وشاركت في إعانته على تنفيذها.