دينا أبو الخير تكشف نشأة حفصة بنت سيرين في بيت علم وإيمان بين الصحابة الكرام

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، خبيرة التنمية الأسرية، عن جوانب من سيرة التابعية حفصة بنت سيرين، مؤكدة أنها نشأت في بيت قائم على الإيمان والتقوى والزهد، في ظل بيئة أحاطها الصحابة الكرام.

وأوضحت، خلال برنامج «وللنساء نصيب» على قناة “صدى البلد”، أن والدها كان مولى للصحابي أنس بن مالك الذي أعتقه وزوّجه من والدتها، ما أسهم في نشأة الأسرة على العلم وأنوار النبوة.

وقالت إن حفصة بنت سيرين نشأت وسط أسرة علمية مميزة، حيث كان لها ست شقيقات، وجميعهن حفظن القرآن الكريم واهتممن بدراسة الحديث والفقه، ما جعلهن من العالمات البارزات في عصرهن.