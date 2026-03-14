«وللنساء نصيب» يسلط الضوء على دعاء نوح عليه السلام| فيديو

استعرض برنامج “وللنساء نصيب” تفسير ودلالات الآية الكريمة من سورة المؤمنون (الآية 29)، والتي تروي دعاء نبي الله نوح عليه السلام بعد استقرار سفينته بعد الطوفان، حيث قال نوح عليه السلام: "وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ".

وفي هذا السياق، قالت دنيا أبو الخير إن هذه"الآية الكريمة هي جزء من دعاء نوح عليه السلام في سورة المؤمنون، وتُستحب هذه الدعوة عند دخول المنزل الجديد، السفر، أو البدء في عمل جديد، طلبًا للبركة، الأمان، والرزق من الله تعالى".

وأضافت أن الآية تُعد من أبرز الأدعية التي طلب فيها نوح عليه السلام من الله عز وجل أن يُنزله مكانًا مباركًا وآمنًا بعد أن نجا هو ومن آمن معه من الطوفان الذي أهلك الكافرين.

تفاصيل ومعاني الآية

"مُنزلًا مباركًا": تعني المكان الذي يتم فيه النزول ويكون مليئًا بالبركة والخير. سواء كان ذلك منزلًا أو أرضًا أو حتى طريقة النزول نفسها.

"وأنت خير المنزلين": في هذه الجملة، يُثني نوح عليه السلام على الله عز وجل، مشيرًا إلى أن الله هو الأفضل في توفير الأمان والراحة لعباده، فهو الذي يُنزلهم في أفضل الأماكن التي تحوي البركة والسكينة.

دلالات الآية:

البركة: دعاء نوح عليه السلام يعكس أهمية طلب البركة في الأماكن الجديدة، سواء في المنازل أو في الأعمال أو في السفر.

الطمأنينة والأمان: طلب الأمان من الله يُظهر ضرورة التوكل على الله في كل مرحلة من حياتنا، وأن الله هو القادر على توفير الأمان والراحة لعباده.

التوكل على الله: دعاء نوح يعبر عن التوكل على الله في كل أمر من أمور الحياة، وأهمية اللجوء إلى الله للحصول على ما هو خير وأكثر بركة.