"وللنساء نصيب" يستعرض فضل ذكر الله وعظمته في حياة المؤمنين

استعرض برنامج وللنساء نصيب حديثًا عن فضل ذكر الله تعالى، موضحًا أنه خير من الجهاد وإنفاق الذهب والفضة وكل شيء، وأنه من أعظم الأعمال التي تقرب العبد من ربه.

صفات المؤمنين الذاكرين

أوضحت د. دينا أبو الخير مقدمة البرنامج، أن المؤمنين الصادقين يتميزون بأنهم كثيرو الذكر لله، ويحرصون على التوجه الدائم لله بالقلب واللسان، مما يجعل ذكرهم في أعلى درجات القرب من الله.

الذكر في أعظم مراتب التقوى

وأكدت أبو الخير على قول الله تعالى: "اذكروني أذكركم"، موضحة أن الذكر الحقيقي يرفع الإنسان عند الله ويثبت مكانته الروحية، وأن ترديد هذا الدعاء والتوجه إلى الله بقلوب خاشعة يعكس عظمة تأثير الذكر في حياة المؤمنين.