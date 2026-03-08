ما فضل الإكثار من ذكر الله تعالى؟ .. إمام السيدة زينب يجيب

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن المسلم عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى، ويحافظ على الأوامر واجتناب النواهي، وقراءة القرآن، ويصلي على النبي.

وأضاف أحمد عصام ، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن ذكر الله تعالى من المسلم، يجعل الله يذكره في ملأ خير مما ذكره فيه، فالله يقول في الحديث القدسي "ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه".

كما أن ذكر الله ينزل الرحمة على صاحبه، والمحافظة على ذكر الله تجعل الإنسان حي ينفع الله به البلاد والعباد، كما أن من يذكر الله ينال رحمة الله ويجعل الله له مكانا في الجنة.

واستشهد بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا".

كما أن ذكر الله أمر سهل على المسلم، وأرشدنا النبي إلى ذكر سهل وبسيط في الحديث "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".