قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 19 رمضان
نقيب الإعلاميين: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المذيع
السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما فضل الإكثار من ذكر الله تعالى؟ .. إمام السيدة زينب يجيب

الدكتور أحمد عصام فرحات
الدكتور أحمد عصام فرحات
محمد شحتة

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن المسلم عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى، ويحافظ على الأوامر واجتناب النواهي، وقراءة القرآن، ويصلي على النبي.

وأضاف أحمد عصام ، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن ذكر الله تعالى من المسلم، يجعل الله يذكره في ملأ خير مما ذكره فيه، فالله يقول في الحديث القدسي "ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه".

كما أن ذكر الله ينزل الرحمة على صاحبه، والمحافظة على ذكر الله تجعل الإنسان حي ينفع الله به البلاد والعباد، كما أن من يذكر الله ينال رحمة الله ويجعل الله له مكانا في الجنة.

واستشهد بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا".

كما أن ذكر الله أمر سهل على المسلم، وأرشدنا النبي إلى ذكر سهل وبسيط في الحديث "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".

ذكر الله الذكر الأذكار أحمد عصام فرحات اقرأ وربك الأكرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

ترشيحاتنا

الفنانة الأردنية سارة يوسف

سارة يوسف تكشف لـ«صدى البلد» أسرار كواليس شخصيتها في مسلسل «صحاب الأرض» (خاص)

مسلسل السوق الحرة

شاهد.. مواقف كوميدية مثيرة في الحلقة 18 من «السوق الحرة»

مصطفى خاطر ومحمد عادل إمام

مسلسل الكينج الحلقة 19 .. تحدى جديد بين محمد عادل إمام ومصطفى خاطر

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد