قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. إجازة عيد الفطر 2026 بالحكومة والقطاع الخاص

اجازة عيد الفطر2026
اجازة عيد الفطر2026
رشا عوني

تزايدت معدلات البحث بشكل كبير عن اجازة عيد الفطر2026 المرتقبة خلال الأسبوع المقبل، حيث تعد أول إجازة رسمية مقبلة في أجندة مجلس الوزراء لعام ٢٠٢٦، وستكون عطلة طويلة تمتد لخمسة أيام بقرار رسمي من الحكومة.

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الفطر2026 

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ميلادية وحتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة، ومنح المواطنين فرصة للاحتفال بعيد الفطر المبارك وقضاء أوقات مميزة مع أسرهم، حيث تمتد الإجازة لمدة خمسة أيام متتالية تشمل أيام العيد وما يحيط بها من عطلات رسمية.

 

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 

 

وقد أعلن رئيس الوزراء عن إجازة عيد الفطر ٢٠٢٦ للقطاع الحكومي، ومن المنتظر إعلان وزارة العمل عن عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، والتي من المتوقع ان تكون مثلها مثل اجازة القطاع الحكومي من الخميس ١٩ مارس وحتى الاثنين٢٣ مارس . 

عدد أيام اجازة عيد الفطر ٢٠٢٦ 

وبحسب رئيس الوزراء ، فتستمر اجازة عيد الفطر2026 لمدة 5 أيام متتالية، تبدأ الخميس المقبل الذي سيكون آخر ايام رمضان ، ووقفة عيد الفطر ، لكن في انتظار إعلان رسمي يفيد بتحديد موعد بدء اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وهل سبتدأ الخميس مع القطاع الحكومي أم تكون بداية من يوم الجمعة ٢٠ مارس اول ايام العيد. 

استطلاع هلال شوال

وتستطلع دار الافتاء المصرية مساء يوم الخميس القادم الموافق 19 مارس 2026 الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، هلال شهر شوال لعام 1447 هجرياً وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، وذلك بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة فى بث مباشر على التلفزيون المصرى يلقى خلاله الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهوية ، بيانا نتيجة رؤية الهلال . 

 

موعد عيد الفطر 2026 في مصر ووقت صلاة العيد بالقاهرة

يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026 يوم الرؤية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (30 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 42 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكياً يوم الجمعة 20 مارس 2026 عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر2026

ووفقا لامساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026م اول ايام عيد الفطر 2026 وصلاته في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

فيما يلي قائمة بالعطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، وفق الجدول المعلن:

  • عيد الفطر المبارك: من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس
  • شم النسيم: الإثنين 13 أبريل
  • عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل
  • عيد العمال: الجمعة 1 مايو
  • وقفة عيد الأضحى: الثلاثاء 26 مايو
  • عيد الأضحى المبارك: من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو
  • رأس السنة الهجرية: الأربعاء 17 يونيو
  • ذكرى ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو
  • ذكرى ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو
  • المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس
  • عيد القوات المسلحة: الثلاثاء 6 أكتوبر



 

اجازة عيد الفطر موعد اجازة عيد الفطر اجازة عيد الفطر2026 الاجازات الرسمية 2026 اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

برنامج «وللنساء نصيب» يستعرض عقل وحكمة أم سلمة في التاريخ الإسلامي

عادل العمدة

عادل العمدة: 20% من حجم الطاقة العالمية يمر من مضيق هرمز

غارات إسرائيلية

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. تفاصيل

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد