كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه تم رصد كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي الواصل من رافع الكيلو 20 إلى محطة المياه القديمة بقطر 1000 مم، وذلك أمام طريق الواحات.

وعلى الفور تم إيقاف تشغيل الرافع كإجراء احترازي لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، كما تم الدفع بسيارات الكسح إلى منطقة طريق الواحات للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الكسر.

وتجدر الإشارة إلى أن الكسر حدث نتيجة أعمال التوسعة الجارية لمشروع الأتوبيس الترددي، والتي تنفذها هيئة الطرق والكباري.

وقد بدأت الفرق الفنية المختصة بجهاز المدينة أعمال الصيانة والإصلاح بشكل فوري، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح نحو 10 ساعات حتى الانتهاء الكامل من معالجة الكسر وإعادة تشغيل الخط.

ويترتب على ذلك ضعف في ضغوط المياه بالمناطق التالية:

الأحياء من الأول حتى السادس، وجنوب الأحياء، وغرب سوميد، وبالم هيلز، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة إلى طبيعتها