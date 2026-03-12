«التأمين الصحي الشامل»: مليون و330 ألف مُستفيد بالأقصر بنسبة تسجيل 91%

تُواصل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر تحقيق الأهداف المنشودة والتطور المستمر في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ترسخ مبادئ العدالة الصحية الشاملة والتكافل الاجتماعي، وتؤكد أن الصحة حق للجميع.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حصاد الجهود التي قامت بها الهيئة منذ بدء التطبيق الرسمي للمنظومة في محافظة الأقصر، والتي تمثل إحدى المحافظات الرائدة في تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان إتاحتها لجميع المواطنين دون تمييز.

عدد المُنتفعين من المنظومة بالمحافظة

وأشارت الهيئة أن عدد المنتفعين من المنظومة بالمحافظة بلغ حتى الآن نحو 1,330,022 مواطناً بنسبة تغطية 91% من إجمالي السكان، وشهدت الأقصر منذ انطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة، توسعًا ملحوظًا في تسجيل المواطنين وفتح الملفات العائلية، حيث تم تسجيل نسبة كبيرة من المستهدفين، بما يضمن تمتعهم بحزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل الرعاية الأولية، والخدمات التخصصية، والفحوصات التشخيصية، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية وفقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد.

وأشارت الهيئة إلى أنه منذ بدء التطبيق قدمت المنظومة نحو 47.7 مليون خدمة طبية، حيث بلغت خدمات الرعاية الأولية أكثر من 31 مليون خدمة بتكلفة 3.16 مليار جنيه، في حين بلغت خدمات الرعاية الثانوية والثالثية 16.7 مليون خدمة بتكلفة 9.36 مليار جنيه، ويعكس ذلك كفاءة تشغيلية عالية وجودة أداء متميزة.

وأشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر يمثل نموذجًا لما تسعى الدولة إلى تحقيقه من تطوير شامل في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضحت أن الهيئة عملت منذ انطلاق المنظومة في المحافظة على ضمان إتاحة خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، من خلال التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

وأشارت المدير التنفيذي أن القطاع الخاص بالمحافظة ساهم في تقديم الخدمات المقدمة بنسبة 9% من إجمالي الخدمات بنحو 1.5 مليون خدمة، كما يحصل على نسبة 10.28% من إجمالي التكلفة بقيمة 1.29 مليار جنيه.

وأضافت أن المنظومة نجحت في تقديم ملايين الخدمات الطبية للمستفيدين في الأقصر، بما يعكس ثقة المواطنين في النظام الجديد وقدرته على توفير رعاية صحية لائقة دون أعباء مالية كبيرة، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في تحسين تجربة المنتفعين وتطوير الخدمات بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وجدّدت مي فريد، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمواصلة العمل على استكمال تطبيق المنظومة في باقي المحافظات وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، بما يحقق رؤية الدولة في بناء نظام صحي عادل، شامل، ومستدام يليق بالمواطن.

من جانبه أكد اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن عام 2025 كان مرحلة فارقة في مسار المنظومة بمحافظة الأقصر، حيث سجلت المحافظة أعلى معدلات للتدخلات الطبية المتقدمة، مما يعكس تطور الإمكانات الفنية والبشرية وتوسع شبكة مقدمي الخدمة

وأشار إلى أنه تم تقديم 1.2 مليون خدمة في مجال علاج الأورام لـ 7,013 منتفعاً، بنسبة 6.8% من إجمالي خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وبلغ إجمالي عدد الزيارات الرقابية الميدانية نحو 961 زيارة منها 287 زيارة مكثفة في الأشهر الأخيرة، شملت فحص شكاوى المنتفعين ميدانياً وتقييم الجودة عبر استبيانات رضا مباشرة، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.

وأكد أن هذه الأرقام الواردة تؤكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر تمضي بثبات نحو تعزيز جودة الرعاية، توسيع الخدمات المتقدمة، ووضع المواطن في صدارة الأولويات لبناء نظام صحي متكامل، عادل، ومستدام.

فيما قالت الدكتور رحاب عبد الوهاب مدير فرع الهيئة بالأقصر، إن إجمالي عدد الزيارات الرقابية الميدانية بلغت نحو 961 زيارة منها 287 زيارة مكثفة في الأشهر الأخيرة، شملت فحص شكاوى المنتفعين ميدانياً وتقييم الجودة عبر استبيانات رضا مباشرة، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.

وأضافت، أنه تم تنفيذ 250 عملية قلب مفتوح، وعدد 2,278 إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات، منها 20 حالة قسطرة قلبية (CTO) ، 216 عملية زراعة أعضاء، و453 عملية تغيير مفاصل، وتركيب جهاز التحفيز العميق للمخ لـ 6 مرضى مصابين بشلل رعاش، بتكلفة 2 مليون جنيه لكل حالة، وتركيب مضخة باكلوفين لمريض يعاني من تيبس الأطراف السفلية، بتكلفة 500 ألف جنيه.

كما وافقت المنظومة على 113,048 طلب موافقة مسبقة من أصل 119,515 طلباً، واعتمدت 204 موافقات استثنائية، إلى جانب تحمل اشتراكات أكثر من 142ألف مواطن من الفئات غير القادرة بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس تطوراً ملموساً في الخدمات المتخصصة في المراحل الأولى، وكانت نسبة كبيرة من الإجراءات تُجرى خارج المحافظة، أما في 2025 فقد توسعت المنظومة لتنفيذ نسبة متزايدة داخل الأقصر، مع تعزيز التعاون مع مراكز متخصصة قريبة، أبرزها التعاقد مع مركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمحافظة أسوان.