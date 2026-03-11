قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
قافلة زاد العزة الـ154 تدخل إلى قطاع غزة
السفير الإيراني لدى موسكو: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية
قمة نارية في البرنابيو.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي ومرموش يبحث عن بصمته الأوروبية
إيران تتوعد باستهداف مراكز اقتصادية ومصرفية مرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن استعدادات الصحة لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمنيا

النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حسن رضوان

تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي  رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، بشأن : الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان لبدء تطبيق منظومة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتبارًا من أبريل 2026

وقال: في إطار التوجه العام للدولة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، والتوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بما يضمن إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة، أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها محافظة المنيا، وذلك اعتبارًا من أبريل 2026.

وأضاف: وتعد محافظة المنيا من المحافظات الكبرى من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها ستة ملايين مواطن موزعين على عدد كبير من المراكز والقرى، الأمر الذي يجعل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خطوة مهمة تتطلب استعدادات شاملة على مستوى البنية الصحية والمنشآت الطبية والكوادر البشرية والإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل المنظومة بكفاءة.

وتابع: ومن المعلوم أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على وجود شبكة متكاملة من المنشآت الصحية تشمل المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها وفق معايير الجودة، بما يسمح بتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في إطار المنظومة الجديدة.

واستطرد: كما أن تشغيل هذه المنظومة يتطلب توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الطبية الأساسية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مثل أسرة الرعاية المركزة، وأقسام الحضانات لحديثي الولادة، وأجهزة الأشعة والتحاليل، وغيرها من الإمكانيات التي تضمن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بصورة منتظمة وفعالة.

وقال: ونظرًا لحجم محافظة المنيا واتساع نطاقها الجغرافي، فإن نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها يرتبط بمدى اكتمال الاستعدادات المتعلقة بالبنية التحتية الصحية، وجاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية للعمل ضمن المنظومة، إلى جانب وضوح خطة التشغيل والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بما يضمن وصولها إلى المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف: كما أن بدء تطبيق المنظومة في محافظة تضم ملايين المواطنين يتطلب وضوحًا بشأن حجم المنشآت الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها للعمل ضمن المنظومة، ومدى جاهزيتها الفعلية لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وفق النظام الجديد، بالإضافة إلى مدى توافر القوى البشرية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت.

وتابع: ومن ثم فإن الإعلان عن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال الفترة المقبلة يجعل من الضروري الوقوف على مستوى الاستعدادات التي قامت بها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الماضية، وكذلك خطة الوزارة لضمان التشغيل الفعلي للمنظومة بصورة منظمة تضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وفي ضوء ما سبق، ونظرًا لأهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين بمحافظة المنيا، فإن الأمر يستلزم توضيحًا من الحكومة حول الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وطالب الحكومة توضيح ما يلي:

1- بيان مدى جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

2- إعلان عدد المستشفيات والوحدات الصحية التي تم تطويرها وتأهيلها واعتمادها للعمل ضمن المنظومة حتى الآن.

3- توضيح خطة الوزارة لتوفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية بالمحافظة في إطار المنظومة الجديدة.

4- بيان مدى توافر الإمكانيات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، وعلى رأسها أسرة الرعاية المركزة والحضانات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية.

5- الكشف عن خطة وزارة الصحة لتشغيل المنظومة بمحافظة المنيا بصورة تضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة منذ بدء التطبيق.

طلب إحاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان منظومة منظومة التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

ترشيحاتنا

الكلى

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن

ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض رئوي خطير .. احترس من إهماله

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

بالصور

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد