قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
نجم الأهلي: أفضل خوض مجال التدريب بعد الاعتزال
كارثة إنسانية في بيروت.. نساء يلدن في الشوارع هربا من القصف الإسرائيلي
لوقف التصعيد.. جوزيف عون يقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء باردة صباحا وليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد موجة غضب من المسافرين.. طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار تذاكر "مصر للطيران"

بعد موجة غضب من المسافرين.. طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار تذاكر "مصر للطيران"
بعد موجة غضب من المسافرين.. طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار تذاكر "مصر للطيران"
إسراء عبدالمطلب

في ظل التطورات المتسارعة والأوضاع الإقليمية المتوترة، اشتكى عدد من المصريين المقيمين في دول الخليج من قيام شركة مصر للطيران برفع أسعار تذاكر الرحلات المتجهة من مدن الخليج إلى القاهرة، ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين المسافرين، خاصة مع تفاقم الأزمات الإقليمية وتأثيراتها على حياة المواطنين بالخارج.

وبحسب الشكاوى المتداولة، لجأت الشركة إلى إلغاء الحجوزات القديمة، وفرضت أسعارًا جديدة تجاوزت نسبتها 100% على من يسعى للعودة إلى مصر عبر رحلاتها، وذلك عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. 

وأفاد مصريون مقيمون أن سعر تذكرة الرحلة من دبي إلى القاهرة بلغ 165 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الرحلة من الدمام إلى القاهرة 55 ألف جنيه.

أسعار تذاكر مصر للطيران 

وكانت مصر للطيران قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، عن بدء التشغيل التدريجي لبعض الرحلات الإضافية للذهاب والعودة إلى دبي والدمام اعتبارًا من 6 مارس الجاري، إلا أن المسافرين فوجئوا بالارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

وأثارت الأزمة ردود فعل سياسية، حيث تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال رسمي إلى وزير الطيران المدني، الدكتور سامح حنفي، حول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار بعض رحلات الطيران القادمة من دول الخليج، مؤكدة أن المصريين بالخارج يتطلعون إلى أن تتخذ الشركة الوطنية مواقف داعمة لهم في الأزمات، من خلال توفير أسعار مناسبة وتسهيلات في السداد قدر الإمكان.

وأوضحت النائبة أن المواطن يجد نفسه أمام خيار صعب، بين دفع مئات الآلاف من الجنيهات للعودة إلى بلده مع أسرته، أو البقاء في ظروف قد تشكل خطراً على حياته وحياة أسرته، متسائلة عن وجود آليات رقابية أو تسعيرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار، وما إذا كانت هناك خطط لتقديم تسهيلات أو أسعار استثنائية للمصريين الراغبين في العودة خلال تصاعد التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى خطة طوارئ بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتيسير العودة في حالات الطوارئ.

الشركة تنفي

ومن جانبها، نفت شركة مصر للطيران ما تردد عن رفع الأسعار، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تعكس سياسات الشركة خلال الظروف الاستثنائية الحالية. 

وأوضحت الشركة أنها وضعت خطة تشغيل لتسهيل عودة المصريين العالقين نتيجة إلغاء حجوزاتهم من بعض دول الخليج، من خلال تشغيل رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، مع مراعاة أن عدد الرحلات محدود وفق تعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، ونظرًا للظروف الراهنة في المنطقة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الرحلات تركز على نقل الركاب الذين لديهم حجز قائم بالفعل على رحلات مصر للطيران، دون فرض أي رسوم إضافية، لضمان عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، حيث يشكل هؤلاء الركاب الغالبية العظمى من المقاعد المتاحة. 

كما اتخذت الشركة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين، من بينها إلغاء غرامات تغيير التذاكر خلال هذه الفترة، لضمان تسهيل عودة المواطنين في ظل الأوضاع الحساسة.

ارتفاع تكاليف التأمين

وأكدت مصر للطيران أن المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة محدودة للغاية ولا تتجاوز 5% من السعة المقعدية، ويتم تسعيرها وفق أسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى، نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق عالية المخاطر، وتحمل الشركة تكاليف مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها.

وأعرب أحد المتضررين، محمد فاروق، عن استيائه من الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر شركة مصر للطيران خلال الفترة الحالية، معتبرا أن هذه الزيادات لا تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة في ظل التوترات والأوضاع الأمنية المتصاعدة.

وقال فاروق إن المصريين في الخارج كانوا يتوقعون من شركة وطنية تحمل اسم مصر أن تراعي أوضاعهم وتدعمهم في مثل هذه الظروف الصعبة، لا أن تشهد أسعار التذاكر زيادات كبيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث يعطي انطباعا بأن الأزمات أصبحت فرصة لتحقيق مكاسب إضافية بدلا من تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد” أن مصر للطيران ليست مجرد شركة نقل جوي، بل تمثل رمزا وطنيا يعكس صورة الدولة المصرية، وهو ما يجعل القرارات المتعلقة بسياساتها التسعيرية محل اهتمام كبير من جانب المواطنين.

وطالب فاروق إدارة الشركة بإعادة النظر في الأسعار الحالية ومراعاة ظروف المصريين بالخارج، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب قدرا أكبر من المسؤولية والدعم، مؤكدا أن الحفاظ على مكانة الشركة الوطنية وفخر المصريين بها يرتبط باتخاذ قرارات أكثر عدلا وإنصافا للمواطنين.

مصر للطيران أسعار تذاكر مصر للطيران إيران الحرب الأمريكية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: أستراليا توفر الحماية لـ5 لاعبات من منتخب إيران

ياسر ابراهيم

ياسر إبراهيم يتصدر الترند بعد عرض حلقته في رامز ليفل الوحش

ياسر ابراهيم

بعد تصريح ياسر إبراهيم.. الدرديري ساخرا: هنلعبهم بسيف الجزيري طلعوا بيخوفوا منه

بالصور

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد