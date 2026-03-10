قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد عدم رغبته بتكرار سيناريو العراق في إيران
أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية
الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها
الجيش السوري: حزب الله أطلق قذائف باتجاه البلاد.. ولن نتساهل مع أي اعتداء على أرضنا
ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق
مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز
أسرار جديدة من حرب 67.. تشكيل جوي مصري يسقط طائرتي مظليين إسرائيليين ويعطل خطط غزو شرم الشيخ| فيديو
محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم
طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟
المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟

ذهب
ذهب
أحمد أيمن

توصل فريق من العلماء في نيوزيلندا إلى طريقة غير تقليدية قد تساعد في اكتشاف الذهب، وذلك بالاعتماد على دراسة بعض أنواع الأسماك المحلية وتحليل تاريخها الجيني وتوزيعها في الأنهار. 

وبحسب العلماء، يُعد هذا الاكتشاف مثالاً على التعاون بين علم الأحياء والجيولوجيا لفهم التغيرات الطبيعية التي حدثت عبر ملايين السنين. 

وتعود فكرة الدراسة إلى ملاحظة أن التغيرات الجيولوجية الكبيرة التي شهدتها نيوزيلندا على مدى فترات زمنية طويلة أدت إلى تغيّر مسارات الأنهار وتشكّل سلاسل جبلية جديدة.

طريقة جديدة لاكتشاف الذهب

وقد نتج عن هذه التحولات عزل مجموعات من أسماك المياه العذبة عن بعضها البعض، ما أدى إلى تطور اختلافات جينية واضحة بينها مع مرور الوقت. 

هذه الاختلافات أصبحت بمثابة سجل طبيعي يمكن للعلماء استخدامه لفهم تاريخ البيئة والأنهار القديمة. 

وركز الباحثون على أسماك محلية تنتمي إلى جنس “جالاكسياس”، حيث لاحظوا أن انتشار هذه الأسماك وأنماطها الوراثية يعكسان التغيرات الجغرافية التي حدثت في المنطقة منذ ملايين السنين. 

وباستخدام ما يُعرف بـ«الساعة الوراثية»، تمكن العلماء من تقدير الزمن الذي حدثت فيه الانقسامات الجينية بين هذه المجموعات، الأمر الذي ساعدهم على إعادة رسم خريطة مسارات الأنهار القديمة التي اختفت أو تغيرت بفعل التحولات الجيولوجية. 

ومن خلال هذه المعلومات، استطاع الفريق العلمي تحديد مناطق يُعتقد أنها كانت جزءاً من مجاري أنهار قديمة كانت تحمل رواسب الذهب الغريني. 

على سبيل المثال، وجود نوع معين من الأسماك في منطقة محددة كشف أن أحد الأنهار الحالية كان متصلاً في الماضي بنهر آخر أكبر، وهو ما يشير إلى احتمال وجود رواسب ذهبية في تلك المناطق التي تغيرت تضاريسها لاحقاً. 

ما علاقة الأسماك باكتشاف الذهب؟

كما أظهرت الدراسة أن بعض هذه المجاري المائية القديمة قد تكون مدفونة اليوم تحت الأراضي الزراعية أو التضاريس الحديثة، ما يجعل اكتشافها بالطرق التقليدية أمراً صعباً، لكن تحليل انتشار الأسماك يوفر دليلاً طبيعياً يمكن أن يقود الباحثين إلى هذه المواقع المحتملة.

ويرى العلماء أن هذه الطريقة قد تفتح آفاقاً جديدة في مجال البحث عن المعادن الثمينة، إذ يمكن استخدام الكائنات الحية كمؤشرات بيئية للكشف عن تاريخ الأرض ومواردها الطبيعية. 

كما يمكن تطبيق النهج نفسه في مناطق أخرى حول العالم، مثل بعض مناطق أمريكا الجنوبية، حيث قد تساعد دراسة التنوع الحيوي في الكشف عن مواقع محتملة للذهب أو موارد معدنية أخرى.

ويؤكد الباحثون أن دمج علوم مختلفة مثل علم الوراثة والجيولوجيا والبيئة يمنح العلماء أدوات أكثر دقة لفهم تاريخ الكوكب، وربما يقود إلى طرق مبتكرة لاكتشاف الثروات الطبيعية التي ظلت مخفية لفترات طويلة. 

الذهب أخبار الذهب طريقة جديدة لاكتشاف الذهب اكتشاف الذهب باستخدام الأسماك أماكن الذهب القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

حملات تموينية

إعدام سلع منتهية الصلاحية و32 إنذارا وتحرير 96 محضرا بالشهداء وأشمون

تكليف الدكتور أحمد صبري الملاح مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

تكليف الدكتور أحمد صبري الملاح مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

رفع تلال القمامة

محافظ الغربية يؤكد دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لذوي الهمم وأسرهم

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد